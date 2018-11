Karjakin-sjef: – Gamle oppskrifter har ikke samme effekt for Carlsen

LONDON (VG) Vladimir Potkin var sjef for Sergej Karjakins team i forrige VM-match. Nå forventer han at Magnus Carlsen (27) tar i bruk sin uovertrufne fantasi og intuisjon mot Fabiano Caruana (26).

Publisert: 16.11.18 14:26

– Nå skal Magnus ha hvitt i to partier. Da får vi se hvor store ambisjoner mesteren har, sier Potkin til VG foran fredagens sjette VM-parti mellom verdensmester Magnus Carlsen og utfordreren Fabiano Caruna (2,5–2,5 etter fem partier).

Russeren spilte faktisk selv mot nordmannen i Europacupen nylig (seier til Carlsen), men er først og fremst kjent som sjefen for Team Karjakin da det var VM-match i New York for to år siden.

– Magnus må lete etter nye metoder og overraske utfordreren. Gamle oppskrifter har ikke lenger den samme effekten. Det er ingen overraskelse. Hvis Magnus og teamet rundt ham finner nøklene til nye dører, så vil det gi resultater, tror den russiske sjakk-eksperten.

Potkin føler at han kjenner Carlsen så godt som sjakkspiller at han nå tror han vet hva nordmannen kommer til å gå for. Men han har ikke lyst til å gå ut med det, fordi «sannsynligheten for at jeg vil gjette Carlsens strategi, er veldig høy».

– Hva tenker du om fantasi og intuisjon hos Carlsen?

– Magnus’ intuisjon og fantasi er en ubestridt fordel for mesteren. Når selvtilliten hans når tilstrekkelige høyder, avløres Magnus’ intuisjon og fantasi fullt og helt. I det øyeblikket finner Carlsen den rette balansen i tidsbruken og blir helt ustoppelig, sier Potkin til VG.

Han advarer likevel mot å ty til «ekstremer» eller overraske for enhver pris.

– Men med en ny strategisk tilnærming med hvitt kan bety at vi kommer til å se verdensmesteren i all sin herlighet.

Den russiske sjakkeksperten konstaterer at Fabiano Caruana var nær en «katastrofe» i det første partiet, da han var veldig nær ved å tape med hvitt for Carlsen.

– Karjakin viste mer ro og klarte umiddelbart å komme inn i spillet. Men det som skjedde med Caruana, viser hvor utfordrende en VM-match er, særlig for en utfordrer som ikke er vant med oppmerksomheten og kameralinsene.

– Hva synes du om åpningene til nå?

– Når Magnus har svarte brikker, velger han klassiske konstruksjoner med mange valg, noe som reduserer effektiviteten av Fabianos forberedelser. Nyansene i de første trekkene spiller en stor rolle, og Magnus forstår dem briljant og gjør alt med filigran-presisjon.

Men Potkin hyller også amerikaneren - i hvert fall så lenge han har svarte brikker:

– Caruana har vist eksemplarisk spill når han har hatt svarte brikker. Han spiller tøft, prinsipielt og kompromissløst - og blir ikke sårbar, fastslår sjefen for Karjakin-teamet i 2016.