SOLID SEIER: Grace Bullen, som her jubler etter en seier i senior-VM i oktober, tok gull i U23-VM i dag. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Bullen sikret gull i U23-VM i sluttsekundene

SPORT 2018-11-15T17:26:19Z

Bryteren Grace Bullen (21) avgjorde finalen mot den kinesiske Ningning Rong (21) i sluttsekundene, og sikret seg gull i U23-VM. Rong er regjerende seniorverdensmester i 57-kilosklassen.

Finalen i 59-kilosklassen i Bucuresti ble av den dramatiske varianten, og det norske stortalentet lå under 2–1 til det gjensto ti sekunder av kampen. Da klinket østfold-jenta til med et kast som ga fire poeng, og 5–2-seier.

Bullen jublet voldsomt etter seieren, og feiret sammen med landslagstrener Lotta Andersson.

– Det er veldig stort, og ihvertfall når du tar med at kineseren hun slo er den samme som vant 57 kilosklassen i VM for seniorer for litt siden. Grace tapte 2–12 for henne i semifinalen i senior-VM. Dette er en god revansj, og viser verdensnivået, sier sportssjef i bryteforbundet , Jacob Haug, til VG.

– Det har vært mye bra bryting av Grace i dette mesterskapet. Hun er flink til å gjøre spektakulære ting, og dette var en fantastisk kamp, legger han til.

Bullen tapte bronsefinalen i senior-VM i Budapest i oktober mot indiske Pooja Dhanda .

PS ! Bullen tok EM-bronse i EM i 2015, sølv året etter og gull i 2017. I EM mai i år tapte hun i kvartfinalen.