TØFT ÅR: Nora Mørk var ute med skade nesten hele 2018. Foto: Frode Hansen, VG.

Nora Mørk snakker ut om skademarerittet: – Jeg har ingen plan B

OLYMPIATOPPEN (VG) I desember bestemte tvillingsøster Thea Mørk (27) seg for å gi seg med topphåndballen. Det har aldri vært et alternativ for Nora Mørk (27) - selv etter åtte kneoperasjoner.

– Det begynner kanskje å se litt bedre ut. Jeg er ikke redd, men jeg er fortsatt ganske realistisk med tanke på tid. Jeg går hver dag og sjekker om det er blitt noe bedring. Det går fremover, og jeg er nærmere et comeback enn jeg har vært på en god stund, sier Nora Mørk når VG møter henne på Olympiatoppen like etter en treningsøkt.

– Det er mye kjedelig trening, sier hun om opptreningen og ler.

Smilet er på plass til tross for et beintøft 2018 for en av verdens beste håndballspillere. I februar røk hun korsbåndet etter denne situasjonen:

Etter en rask operasjon og måneder med opptrening skulle hun gjøre comeback 5. november. Men i september satte en skade i menisken og ny operasjon Mørk tilbake igjen.

Hun mistet EM i desember, hvor håndballjentene ikke nådde semifinale , måtte gå med skinne og krykker i seks uker og har vært hindret i å gjøre det hun elsker aller mest i snart ett år.

– Jeg prøver å se det store bildet. Det er veldig mange som har det verre enn meg. Men det er jobben min, og det er det jeg elsker å gjøre. Det har vært tøft, og jeg har følt meg utenfor og ensom. Som lagspiller er kanskje det vanskeligste å være alene, forteller Mørk.

Likevel har det aldri vært noe alternativ å gi seg. Selv ikke etter åtte (!) kneoperasjoner.

– Det kommer et OL, og jeg vet at jeg er en av verdens beste håndballspillere når jeg er frisk. Det er det eneste jeg har lyst til. Jeg har lyst til å være best, og jeg vil vinne så mye som mulig før jeg slutter. Jeg elsker alt ved håndball, rett og slett, sier hun om hvordan hun finner motivasjon i de psykisk krevende periodene hun har gått gjennom.

– Jeg har ingen plan B. Det er bare én plan, og det er å spille håndball. Jeg får ta det livet etterpå når det kommer.

Tvillingsøsteren måtte gi seg

Tvillingsøster Thea Mørk har også slitt med skader i årevis. I desember var hun klar for sitt første mesterskap. Det endte i nok en skade, og exit i tårer:

I jula kom nyheten om at hun legger opp.

– Jeg kjenner jo på alle følelsene på kroppen selv, for Thea er min aller nærmeste person i livet. Det har vært utrolig tungt, og det var tøft å få henne hjem. Jeg har visst at det har vært tøft de siste årene. Det er utrolig trist når hun ikke får velge helt selv. Det er kroppen som sier stopp. Samtidig tror jeg det var det beste for Thea, og det er sunt og veldig sterkt å ta den avgjørelsen.

De to snakket mye om avgjørelsen. Mørk tror søsteren er mer klar for et liv etter håndballen enn det hun selv er.

– Hun har alltid vært flink til å drive med skole, og hun synes andre ting enn håndball om gøy, sier Mørk om tvillingsøsteren, som skal på jobbintervju samme dag som VG møter håndballspilleren på Olympiatoppen.

– Ekstremt vanskelig å si nei

I desember måtte hun se lagvenninnene på landslaget slite tungt i EM-gruppespillet, og til slutt ikke nå semifinale til tross for tre seirer i hovedrunden. Men nesten like mye oppmerksomhet som håndballjentenes sjokk-exit, fikk skader i forbindelse med mesterskapet.

For Nora Mørk var den eneste som pådro seg en alvorlig kneskade i 2018. Amanda Kurtovic mistet EM etter denne skaden i generalprøven:

Superstjernen Cristina Neagu skadet kneet i EM:

Det samme gjorde serbiske Katarina Tomasevic og svenske Daniela Gustin.

Før mesterskapet advarte Gro Hammerseng-Edin, i et innlegg på TV 2 , om råkjøret og den høye belastningen i håndballen. Hun frykter det er for vanskelig å si nei når belastningen blir for høy.

Mørk mener det er på tide at ulike forbund snakker sammen for å minske risikoen for skader, men legger ikke skjul på at det er en tøff situasjon.

– Jeg synes det er utrolig vanskelig, for hvis du har lyst til å bli en av verdens beste spillere kan du ikke bare spille i helgene eller bare de store kampene. Jeg har alltid lyst til å vise meg frem, men jeg tror det må bli større forståelse for individuell tilpasning mer enn noen gang, sier hun og fortsetter:

– Vi er kommet til et punkt hvor vi er nødt til å snakke med sammen. Håndballen er blitt mye tøffere de siste årene, og det kreves mer fysisk. Samtidig synes jeg det er ekstremt vanskelig å si nei, for jeg føler det stopper utviklingen min som håndballspiller. Så det blir to poler mot hverandre. Jeg er enig i mye av det Gro skriver, samtidig er jeg en av dem som kanskje ikke klarer å si nei. Det skal jeg innrømme.

Men risikoen for en mulig fremtid med kneprotese, problemer med å løpe etter eventuelle barn og plager er Nora Mørk villig til å ta. Hun ofrer mye for å drive med det hun elsker, og for å vinne mest mulig. Det eneste hun mangler er et OL-gull - det vil hun ta i Tokyo 2020, hvis ikke blir det fort fire nye år med håndball.

– I London var jeg skadet, så det orker jeg ikke snakke om. Jeg hadde muligheten i Rio, det var den største nedturen jeg har hatt på en håndballbane. Jeg er veldig gira på å ta det gullet i Tokyo, sier Mørk.

– Tror du Tokyo er din siste sjanse?

– Nei, det tror jeg ikke. Hvis det ikke blir gull der, må jeg prøve neste!