KRITISK: WADA-president Craig Reedie

Presidenten varsler russisk utestengning – WADA returnerer til Moskva

WADA-president Craig Reedie bekrefter at tre eksperter ankommer Russland onsdag, og gjenopptar jobben med å samle inn data fra antidopinglaboratoriet i Moskva.

Det opplyser Verdens antidopingbyrå på sine nettsider i dag. Før jul ble fem eksperter sendt hjem fra Moskva fordi russiske myndigheter hevdet at ekspertenes utstyr ikke var godkjent i henhold til landets lover.

Nå skal disse problemene være ryddet av veien. Reedie er likevel ikke nådig mot Russland og det russiske antidopingbyrået (RUSADA), som ikke holdt avtalen med at det innen årsskiftet skulle gis full tilgang til tidligere data og prøver fra laboratoriet i Moskva.

– Vi fortsetter å arbeide etter at fristen 31. desember ikke ble overholdt og de konsekvensene det kan gi. Denne ukens oppdrag i Moskva handler ikke bare om å følge en prosess. Hvis datainnsamlingen blir vellykket, vil det potensielt kunne føre til mange saker, sier Reedie og legger til:

– Uansett vil styret på kort sikt vurdere om RUSADA skal beholde sin status som fullverdig medlem.

– Jeg håper virkelig at WADA -gruppen får utført sitt oppdrag denne gang, og at resultatet vil tilfredsstille WADA. Vi har ikke mer tid. Vi må ha resultater, sier Rusada-sjefen Jurij Ganus, som i den norske romjulen advarte president Vladimir Putin om at det kunne ha katastrofale følger for russisk idrett om WADA ikke fikk de dataene de var lovt.

– Nå må vi benytte sjansen. Dette handler om skjebnen til russisk idrett, sier Ganus ifølge nyhetsbyrået Tass.

En uavhengig komité i WADA skal møtes i midten av januar for å komme med en anbefaling til WADA-styret om Russlands fremtid i idretten. 16 nasjonale antidopingbyråer etterlyste i forrige uke en rask beslutning.

– Det har gått flere år nå uten at det har blitt ryddet opp. Nå i september ga WADA dem en ekstraomgang som de ikke fortjente, og den tok ikke RUSADA vare på. Nå må man snart si at døren er stengt. Derfor er det viktig at vi nå sier ifra, sa daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge til NTB.

– Vi trenger flere som ser alvoret og konsekvensen av det som skjer, slik at vi ikke ender opp med at dette legges ned i en skuff, sa Solheim til VG tidligere i dag . i forbindelse med en kronikk han har skrevet .

Så langt har bare to internasjonale særforbund, friidrett (IAAF) og skiskyting (IBU), innledet disiplinærsaker basert på opplysningene i McLaren-rapporten. IAAF har siden november 2015 nektet russere deltagelse i internasjonale konkurranser, unntatt håndplukkede idrettsfolk som må konkurrere som nøytrale utøvere.