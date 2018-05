Sjåstad Christiansen gråt etter X Games-bronse - japansk sensasjon tok gull

FORNEBU (VG) Tiril Sjåstad Christiansen (23) tok til tårene etter at X Games-medaljen var sikret. Så ble hun overskygget av en 13 år gammel japansk sensasjon.

– Det har vært noen tunge år og det betyr mye å vise at jeg fortsatt har noe her å gjøre, sier Christiansen til pressen om hvorfor tårene kom.

Hun har nærmest gått fra skade til skade og vært operert tre ganger de siste to årene og «nesten ikke vært på snø» siden OL. Med familie, kjæreste og mange venner fra Geilo på plass, tok følelsene overhånd da hun skjønte at pallplassen var sikret.

– Jeg hadde ikke forventa det i det hele tatt, det var derfor jeg ble så sjokkert. Femteplass hadde vært bra, sier hun om forventningene før konkurransen.

Christiansen har allerede annonsert at hun gir seg på landslaget og skal satse på egen hånd. Medaljeplassen er en skikkelig «motivasjonsboost», forklarer hun etter medaljeseremonien - avbrutt med jevne mellomrom av søskenbarn som ønsker hennes oppmerksomhet.

Men så måtte hun dele rampelyset med en 13-åring.

Skapte historie

For i kvinnenes Big Air-finale på snowboard var det japanske Kokomo Murase som stjal showet. Den 13 år gamle japanske jenta skapte overskrifter allerede i forkant av sin aller første X Games-deltakelse, men hun leverte også da hun var oppe til eksamen.

For med en «dobbel cork 12» i sitt siste run skapte hun historie som den aller første kvinnen - eller jenta, i dette tilfellet - som har landet trikset i konkurranse, ifølge nettstedet Tacky . Hun ble belønnet med 49,66 poeng av 50 mulige og det var nok til å sikre gullet.

– Jeg er veldig glad og har lyst til å fortelle det til foreldrene mine med en gang, sier Murase til pressen via tolken sin etter å ha mottatt gullet - og takker foreldrene for at hun har blitt så god som 13-åring.

Silje Norendal skuffet noe og klarte ikke lande 1080-en hun hadde satt på trening - og som skulle føre henne opp på pallen. Dermed ble det en skuffende sesongavslutning med sjetteplass for Norendal - som bare hadde lovord for den japanske sensasjonen.

– Det er ekstremt imponerende å lande det på de forholdene her, det er det virkelig, sier hun til VG.

Motbeviste kritikerne

Tirill Sjåstad Christiansen tok seg på sin side god tid til pressen etter konkurransen. Etter alle skadene og fraværsperiodene, legger ikke friski-kjøreren skjul på at hun føler seg litt glemt. Så det var ikke først og fremst seg selv hun beviste noe for, men også andre.

– Jeg ble jo ikke invitert til X Games i Aspen i år og jeg ble litt irritert på det, for jeg synes jo virkelig at jeg hadde noe der å gjøre, sier hun.

23-åringen var på fjerdeplass etter både 1. og 2. run, men da det hele skulle avgjøres i 3. run, sikret hun bronsemedaljen med en tailgrab 900 som satt som et skudd.

– Føler du at du motbeviser kritikerne i dag?

– Ja, jeg tror det er mange som har glemt meg bort, rett og slett, som har lurt på hvor jeg har vært i det siste. Men man trenger ikke å hoppe annenhver dag for å bli god, sier Christiansen.

23-åringen forklarte overfor VG at motgangen førte til at hun mistet gleden ved å stå på ski og måtte ty til noen uortodokse grep for å finne tilbake til konkurransegnisten.

– Jeg har gjort en del annet enn å hoppe på ski, jeg har stått mye på randoneski i fjellene og begynt å leke mye mer. Jeg trodde jeg hadde mista skigleden, sier hun.

