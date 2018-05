OVERLEVDE: Landslagskaptein Jonas Holøs blir gratulert av lagkameratene etter sitt mål i skjebnekampen mot Sør-Korea i VM mandag. Foto: DAVID W CERNY / X01548

Slår tilbake mot Shampo-kritikk: – Han skulle sett seg selv i speilet

Publisert: 15.05.18 14:04

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-15T12:04:54Z

HERNING (VG) Espen «Shampo» Knutsen (46) var sterkt kritisk til ishockeylandslaget under VM og mente det de presterte var flaut. Nå slår landslagets assistenttrener hardt tilbake og mener Vålerenga-sjefen bør se seg selv i speilet.

«Shampo» er ekspert for Viasat under mesterskapet. Flere av hans uttalelser har nådd landslagsleiren.

– Han sitter og kritiserer i forbindelse med hvert eneste VM, og får betalt for det. Men han skulle sett seg selv i speilet og spurt hva han selv har gjort. Jeg mener han som Vålerenga-sjef ikke har gjort noe som har bidratt til å gjøre norsk ishockey bedre, sier landslagets assisterende trener, Sjur Robert Nilsen (50), til VG.

Han er sjeftrener for Getligaklubben Sparta Sarpsborg, han har tidligere trent Storhamar og svenske Leksand. Han var også assisterende trener på landslaget under nåværende Vålerenga-trener Roy Johannsen (57), og som aktiv spilte han sammen med Knutsen på landslaget.

– Det er jeg enig i. Vi har heller ikke vært flinke nok. Vi har ikke fått opp noen spillere som kan gjøre landslaget bedre. Men det er et felles problem for norsk ishockey, svarer Espen Shampo Knutsen, når han blir forelagt kritikken.

Knutsen, som har vært trener og sportssjef i Vålerenga siden 2006, fastholder likevel kritikken. Han kunne ikke la være å påpeke det «alle så». Foran siste periode under Norge-Sør-Korea sa han blant annet «det er flaut, skikkelig flaut».

I forbindelse med VM-kampen mot Danmark sa han dette: «Vi er så langt unna som vi aldri har vært før.»

– Det er ikke Petter Thoresens eller Sjur Robert Nilsens ansvar. De kan ikke lage gull av gråstein. Seks poeng var tre mer enn jeg hadde regnet med, sier Knutsen.

Her er flere eksempler på ting Knutsen sa i Viasat-studio:

– Jeg synes ikke det har vært et dårligere norsk landslag de siste 15 åra etter det vi har sett i VM så langt. Det er ikke bare framover jeg synes det er ganske tynt, det er ganske tynt bakover og, altså, sa han etter Danmark-tapet.

– Det er flaut, for å være helt ærlig, det er skikkelig flaut. Vi skaper så å si ingenting mot en såpass svak motstander, sa Knutsen etter 2. periode mot Sør-Korea.

– Norsk ishockeys største fiende er oss selv, sier Sjur Robert Nilsen og peker på «Shampo» igjen.

Han sier han er med på at Espen Knutsen som ekspert i Viasats VM-studio ikke er reklameagent for norsk ishockey. Nilsen understreker imidlertid at han synes det er trist å høre «en av legendene i norsk ishockey» være så ensidig kritisk.

– Ved ham ved roret har ikke Vålerenga, som en av Norges viktigste klubber, fått frem en eneste spiller som er god nok for landslaget, hevder Sjur Robert Nilsen.

– Vi har trent for lite. Hele 90-tallsgenerasjonen, kanskje med unntak av Mats Rosseli Olsen (født 1991), er det ikke blitt noe av. Vi må få spillerne i åtte til 10 års alderen til å trene mer. Og vi må ha mer penger. Det er et problem klubbene må ta tak i, og det er noe ishockeyforbundet må gjøre noe med, sier «Shampo».

Nilsen mener at mannskapet til sjeftrener Petter Thoresen tok så mange poeng (seks) som man kunne forvente, men tilføyer at de spillemessig ikke så bra ut og at de «ikke er fornøyd».

– Langt der i fra, sier han.

Før han fortsetter:

– Men VM-laget besto av 13 spillere fra den norske Getligaen. Og hvor mange klubber i Getligaen kan med hånden på hjertet si at de driver på en måte som tilsier at vi bør være en A-nasjon? Jeg mener det er én klubb. Stavanger Oilers. Vålerenga er på vei, men har så langt under Knutsens ledelse ikke vært i nærheten, sier Sjur Robert Nilsen.

– Jeg kunne godt hamret løs på Sjur (Robert Nilsen). Han har vel «fått opp» en spiller. Jonas Holøs (30). Alle burde se seg i speilet, sier Espen Shampo Knutsen.