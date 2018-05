FLYTTER HJEM: Roar Hjelmeset. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Roar Hjelmeset ferdig som landslagstrener

Publisert: 06.05.18 15:11 Oppdatert: 06.05.18 15:58

Langrennskvinnenes trener Roar Hjelmeset (40) har bestemt seg for å gi seg på toppnivå når kontrakten hans nå går ut.

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding .

Hjelmeset skal nå flytte hjem til Hovden, der han blir trener på skigymnaset.

– Jeg er glad for å ha fått mulighet til å jobbe over ti år i et spennende konkurranse- og forbedringsmiljø, og kommer selvsagt til å savne alle gode kollegaer i Skiforbundet. Ikke minst vil jeg savne løperne jeg har fulgt tett over mange år, uttaler han i pressemeldingen.

Hjelmsets kontrakt går ut i vår, og det har lenge vært spekulert i om han kom til å fortsette eller ikke .

Nå er det altså klart at han i løpet av mai er ferdig som elitetrener.

Flere mulige etterfølgere

Dermed må sportssjef Vidar Løfshus nå finne en ny hovedtrener for kvinnene. For ikke lenge siden ga også assistenttrener Sjur Ole Svarstad, som blant annet hadde ansvaret for Bjørgens, seg på landslaget.

Flere kandidater er allerede blitt nevnt, deriblant Emil Iversens far, Ole Morten Iversen . Den tidligere svenske landslagstreneren har også selv åpnet opp for å ta seg jobben , om han får tilbudet.

Tilbake der han begynte

Løfshus forstår Hjelmesets valg.

– Roar har bidratt med solid kompetanse og erfaring samt en «alvorlig» dose humor og glede inn i landslagsmiljøet, noe vi selvsagt kommer til å savne, uttaler han i pressemeldingen.

Hjelmeset begynte som trener på Hovden Skigymnas for 15 år siden. Deretter har han gått gradene på landslagene, fra assisterende juniortrener fra 2006 og til hovedtrener for kvinnenes elitelag siden 2016.

– Jeg ønsker han lykke til på Hovden Skigymnas hvor unge, lovende gutter og jenter vil få stor nytte og glede av han, sier Løfshus.

