Sondre Nordstad Moen.

Rekordforsøket sprakk for Nordstad Moen - vurderte å bryte

Publisert: 07.06.18 19:45

BISLETT (VG) Sondre Nordstad Moen (27) fikk problemer med å holde den nødvendige farten oppe halvveis og var med 28.37,92 over ett minutt fra å slå den 28 år gamle norske rekorden på 10.000 meter.

Da det gjenstod 15 runder trådte den første av to fartholdere til side. Det ble et slags signal til Sondre Nordstad Moen, vel å merke i negativ forstand. Feltet hadde sprukket opp etter fire-fem runder, det nye norske håpet slet med å holde seg blant de seks-syv løperne som dannet tetfeltet.

I mål var han en halv runde bak vinneren, fartholder nummer to, Dominic Kiptarus som fikk 28.05,34. Sondre Nordstad Moen var 32 sekunder bak (28.37,92) kenyaneren.

Vurderte å bryte løpet

– Jeg har fortsatt ikke kommet opp der jeg var tidligere i vinter. Jeg hadde mye motgang da. Selv med det publikummet her, var jeg usikker på om jeg skulle fullføre, faktisk. Jeg følte meg skikkelig, skikkelig dårlig, sier Nordstad Moen i et intervju vist på NRK.

Sondre Nordstad Moen måtte etter planen senke sin personlige rekord 28.15,12 med 43 sekunder for å slette Are Nakkims seiglivede norske rekord 27.32,52, satt i 1990 – noen måneder før Sondre Nordstad Moen ble født 12. januar 1991.

På grunn av en matforgiftning, som han pådro seg i sitt andre hjemland Kenya, og en langvarig forkjølelse i vinter, var Norges langdistansekomet tilsynelatende skeptisk til om det ville la seg gjøre å innfri Bislett-publikums og Diamond League-arrangørens forventninger til et rekordløp - spesielt på bakgrunn av at han satte europeisk rekord på maraton før jul.

To harer skulle gi Nordstad Moen, som har løpt et gateløp på 10 kilometer på 27.55, nødvendig drahjelp. Og kanskje landsmann Per Svela (pers 20.09,03), som slo Nordstad Moen i generalprøven på 5000 meter for noen dager siden?

Nei, Svela måtte slippe seg ned og bakover i feltet umiddelbart. Ingen norsk hjelp å hente der for Nordstad Moen, altså. Han fikk etter hvert mer enn nok med å holde kontakten med teten, og det gikk ikke fortere enn at det raskt ble klart at rekordforsøket var en saga blott.