SKUFFELSE I NORD: Narvik Hockey Arctic Eagles styreleder, Stig Winther, frykter at det blir ni lag i toppserien i ishockey, GET-ligaen, sesongen 2018/19. Foto: Jan Erik Teigen/ Fremover

Narvik Hockey skuffet: – Har ikke hørt en puck

Publisert: 25.05.18 06:58

Styreleder Stig Winther i Narvik Arctic Eagles er «forferdelig» skuffet over det han hevder er null respons fra ishockeyforbundet etter klubbens krav til endring av seriesystemet. Det må til hvis de skal være i stand til å spille i toppserien kommende sesong.

– Vi har ikke en sjanse økonomisk slik serieoppsettet ser ut i dag. Men vi har ikke hørt noe etter at vi sendte vår uttalelse forrige fredag. Det er forferdelig skuffende. Det er jo egentlig de som skal informere oss. Vi har ikke hørt en puck, rett og slett, sier styreleder Stig Winter i Narvik Hockey Arctic Eagles til VG.

– Informasjon fra forbundet har vært totalt fraværende fra dag én, tilføyer styrelederen.

Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund sier at det er Getliga-klubbene som må ta stilling til Narvik Hockeys krav om endring av seriesystemet. Det er med andre ord toppklubbenes interesseorganisasjon Norsk topphockey som skal svare Stig Winther & co. i Narvik.

Håkan Södergren er sjef for Norsk topphockey. Han sier at Narvik Hockey bør akseptere at klubbene trenger tid til å ta stilling til Narviks forslag, som er «veldig annerledes» enn tidligere forslag til endringer. Han understreker også at situasjonen ikke er avklart ettersom «det ligger en anke inne».

– Narviks forslag er også strid med betingelsene som gjaldt da de deltok i kvalifiseringen til GET-ligaen for et par måneder siden, påpeker Håkan Södergren.

Getligaklubbene har ifølge sjefen for Norsk topphockey frist til fredag, når det gjelder å svare på Narviks krav til endring av seriesystemet. Södergren hadde torsdag ikke mottatt svar fra alle de aktuelle ni klubbene, men mye tyder på at det blir negativt.

For 14 dager siden vedtok styret i Norges Ishockeyforbund å nekte Lørenskog ishockeyklubb lisens for å spille i toppserien GET-ligaen neste år. Narvik Hockey ble tilbudt plassen, med en betingelse om at Lørenskog ikke ville få medhold sin anke til appellutvalget.

Fristen for å levere anken utløp ved midnatt torsdag 24. mai. Lørenskog har varslet en anke. Appellutvalget er klar til å behandle den «så fort som mulig.»

Etter alt å dømme vil imidlertid Narvik Hockey si nei til å erstatte Lørenskog i GET-ligaen sesongen 2018/19, hvis Lørenskog får nei igjen.

– Jeg kan regne. Det kommer til å bli juni før vi får et ja eller nei. Og mest sannsynlig får vi nei til å endre seriesystemet. Våre samarbeidspartnere ønsker at vi skal drive klubben økonomisk bærekraftig. Jeg ser for meg ni lag i GET-ligaen og ni lag i 1. divisjon neste sesong, svarer Stig Winther på spørsmål om han tror Narvik Hockey eventuelt vil takke ja til Getliga-spill.

Kortversjonen: Klubben har ikke råd til å si ja, hvis seriesystemet ikke endres. Narvik vil spille dobbeltkamper borte, lørdag og søndag, for å spare utgifter til fly og overnattinger. Narvik foreslår også at gjestende lag spiller lørdag og søndag i Narvik.

Det forlaget vil de ikke få gjennomslag for, og uansett der det for sent å få det.

Slik Stig Winther ser det, blant annet med tanke på sommertiden og ferien som nærmer seg.

– Det er lite sannsynlig at dere vi si ja, hvis det skulle bli aktuelt?

– Da må det dukke opp en «onkel» vi ikke har sett ennå, svarer Stig Winther Narvik Hockey Arctic Eagles.