BETENKT: Marit Bjørgen, her fra en presseseanse under Tine-stafetten på Bislett tirsdag denne uken.

Bjørgen ber damelandslaget bli tøffere og mer kyniske

Publisert: 10.05.18 11:25

SPORT 2018-05-10T09:25:26Z

BISLETT (VG) Hun er mester i å toppe formen inn mot OL og VM. Nå har Marit Bjørgen (38) en beskjed til både nye trenere og lagvenninner før neste års mesterskap.

18 VM-gull og åtte OL-gull. Det er fasiten når Bjørgen teller opp etter en lang og fantastisk karriere. Men bak langrennsdronningen har den individuelle medaljefangsten de to siste årene vært under forventningene eller skral.

38-åringen understreker at det norske laget er vanvittig sterkt. Men hun legger også til at resultatene i sprint, med unntak av Maiken Caspersen Falla, ikke har vært optimale. Der mener hun det ligger forbedringspotensiale.

– Men hva med mesterskap, du har lyktes svært godt, andre har slitt…

– Jeg tror det handler om små justeringer. Man må se på konkurransesesongen. Hva er egentlig hovedmålet? Så må man legge løpet best mulig slik at man er i form der. Det kan man se mer på, sier Bjørgen til VG - men er ikke helt ferdig med «mesterskapsresonnementet» der.

Mer kynisme - enda tøffere

For to løpere som Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg har vært helt i verdenstoppen under Tour de Ski - og på pallen når utmerkelsene for beste innsats i verdenscupen skal deles ut i sesongavslutningene både i 2017 og etter denne sesongen. Forventningene til den norske duoen har vært skyhøye i forkant av mesterskap. Men de har sjelden innfridd.

Avtroppende landslagssjef Roar Hjelmeset innrømmet for en drøy måned siden blant annet at han anbefalte en løper som Heidi Weng å droppe enkelte verdenscuprenn før OL. Det motsatte skjedde.

– Jeg tror man kan bli enda mer kynisk og tøffere når man velger hva man skal være med på. Det er riktignok forskjellig fra utøver til utøver. Therese har blant annet lyktes godt med både Tour de Ski og mesterskap. Jeg sier ikke at Tour de Ski må prioriteres bort, men da må man se på andre helger. Man må legge opp sesongen med tanke på det målet man har satt seg, sier Bjørgen, som mener at dette området kan bli viktig for trenerne å bidra på.

– I ettertid, har enkelte prioritert feil?

– Det er vanskelig for meg å uttale meg om. Man må gå direkte inn i treningen man gjør også. At man ikke gaper over for mye. Men det er jo konkurranser hver helg. Man kan løse mye der. Det er i hvert fall min erfaring, sier langrennsdronningen.

– Størst sjanse for at man gjør feil

Bjørgen synes det er spennende at det kommer to nye trenere inn for Norges beste damer. Flere på samme lag i mange år, samt de samme trenerne, gjorde kanskje et skifte naturlig, sier hun.

Inn har Ole Morten Iversen kommet. Han ble presentert som hovedsjef for de neste to årene på en pressekonferanse tidligere i uken. Stillingen som assistent skal lyses ut.

Trener-Iversen har fulgt de norske berg og dalbane-resultatene i mesterskap bak Bjørgen på tett hold som svensk landslagssjef de to siste årene. Han sier at Tour de Ski var omdiskutert i Sverige også, men er helt enig med Bjørgen i at det er perioden etter touren som er viktig å være nøye.

– Det er da det er størst sjanse for at man gjør feil, sier han til VG - og får deretter spørsmål om hvor viktig det er at han er «streng og tydelig» på dette området.

Ble lyttet til i Sverige

Han sier at det ikke er konkurransen i Mellom-Europa i seg selv som er problematisk for å finne en mesterskapsform. Det han var klar på overfor de svenske dameløperne var at det ikke var tillatt å gå skirenn i hvert fall 14 dager etter Tour de Ski.

– Til slutt er det utøverne som bestemmer, men de var lydhøre til det, sier Iversen.

Han peker på at den norske konkurransen på langrennslandslagene, de mange kvalifiseringsrennene- og mulighetene, gjør at Norge er i en særstilling i langrennsverden.

– Andre nasjoner kan legge inn treningsperioder etter Tour de Ski og få lov til å prestere dårlig i den perioden. Du har jo også et NM som kommer like etter. Det er opplagt at det er dumt. Sjansen er stor for at det ikke går bra. Utlendingene styrer det selv, sier han.

– De er jo tatt ut juni året før. Det gjør det vanskelig for Norge. Det er så mange som er gode nok, sier Iversen - som allerede denne måneden legger grovskissene sammen med Therese Johaug, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg for kommende sesong.