Ohi freser mot den norske dommerstanden: – Slipper for lett unna

Publisert: 29.05.18 07:01

SARPSBORG (VG) Stabæk ble snytt for straffe da det sto 1–1 mot Sarpsborg 08. Etter kampen var ikke Ohi Omoijuanfo (24) imponert over nivået på dommerne i Eliteserien.

– Det er ikke noe nytt, vi har blitt snytt for utrolig mange straffer i år. Jeg skjønner virkelig ikke at dommeren ikke ser det, i hvert fall ikke linjedommeren. Det er for meg et under, og skikkelig dårlig. Dommerne slipper for lett unna slike situasjoner, for det blir avgjørende. Det kan hende de hadde vunnet uansett, men får vi straffe og scorer ser kampen veldig annerledes ut, sier en tydelig oppgitt Ohi Omoijuanfo til VG etter 4–2-tapet for Sarpsborg 08 .

Hendelsen han sikter til var at dommer Sigurd Smehus Kringstad ikke valgte å blåse straffe da Hugo Vetlesen ble felt av Joonas Tamm i feltet like før pause. Dommeren selv innrømmet etter kampen at avgjørelsen var feil.

– Det var straffe, og jeg legger meg flat. Jeg så TV-bildene etter kampen, sier han til VG.

– Det var en klar straffe, og jeg snakket med Hugo Vetlesen i pausen, sier Tamm.

Her kan du se situasjonen og vurdere selv:

– Dommerne må ta tak i seg selv

Ohi mener mandagens avgjørelse ikke er den eneste Stabæk har fått mot seg i løpet av sesongen, og ber de norske dommerne skjerpe seg.

– Jeg skjønner det ikke. Eneste forklaring er at dommeren ikke ser det, eller så tror de rett og slett at vi filmer. Men det er ikke én situasjon hvor vi har filmet i år. Nå må dommerne ta tak og følge bedre med, for dette er ikke bra nok. Det har blitt avgjørende i mange kamper for oss. Sist mot Vålerenga skulle vi også hatt straffe. Det er utrolig dårlig, sier han.

Stabæk ligger på kvalikplass i Eliteserien med ti poeng etter 12 runder, og ligger an til å kjempe mot nedrykksspøkelset videre i sesongen.

– Kan slike avgjørelser bli avgjørende for dere i en eventuell nedrykksstrid?

– Ja, alle bortepoeng gjelder for oss nå. Man får alltid litt avgjørelser mot seg, det må man regne med. Men vi har fått ganske mange nå. Og de har vært avgjørende, svarer Ohi.

– Jobbes knallhardt for å bedre kvaliteten

NFFs direktør for Konkurranse, Nils Fisketjønn, hadde ikke sett straffesituasjonen da VG tok kontakt med ham for en uttalelse. På generell basis uttalte han seg på følgende måte om dommerne.

– Dommerne følges tett opp av dommersjef og av observatør på stadion, og det gis tilbakemelding på prestasjonene, sier Fisketjønn.

– Synes du det har vært for mange feil denne sesongen?

– Vi har spilt tolv runder, og nå har jeg ingen statistikk på dette, men jeg synes på generell basis at det ikke har vært for mange feil.

– Har det vært flere feil denne sesongen, sammenlignet med tidligere?

– Min magefølelse sier nei, og det jobbes knallhardt for å bedre kvaliteten på dommerne.

Nils Fisketjønn hadde ingen kommentar til Ohis tweet, men påpekte at det var lite trolig at dommermøtene foregikk slik.

Dommersjef Terje Hauge hadde ikke sett hendelsen da han besvarte VGs henvendelser sent mandag kveld, og vil uttale seg først tirsdag.