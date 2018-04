SAMARBEIDER: Per Arne Flod var agenten til John Carew da sistnevnte var fotballproff. Siden har de to fortsatt samarbeidet. Foto: THOMAS ANDREASSEN / VG

Carew og advokat Flod krever 22,5 mill. etter avbrutt bygårdssalg

Etter at salget av en bygård til 126 millioner kroner falt gjennom, krever John Carew og advokat Per Arne Flod millionerstatning.

Det skriver Finansavisen i sin lørdagsutgave. Overfor VG bekrefter advokat Per Arne Flod den rettslige tvisten.

– Generelt liker jeg ikke at man går rettens vei, men noen ganger må man, og i dette tilfellet fant vi ut at det var det riktige å gjøre, sier han til VG.

Stridens kjerne er bygården Bygdøy allé 11 i Oslo.

I begynnelsen av 2015 inngikk John Carew og hans agent, advokat Per Arne Flod, en avtale med Kjell Rennestraums eiendomsselskap Regnbyen 2. Planen var at sistnevnte skulle kjøpe bygården for 126 millioner kroner, men pengene ble aldri betalt. Selv betalte Carew og Flod 82 millioner for bygningen i 2010, ifølge Finansavisen.

– Etter mange purringer truet vi med å heve kjøpet, noe vi gjorde, og så gjennomførte vi et dekningssalg. Det ga en mindre sum, sier Flod.

Eks-fotballproff og Heimebane-aktuelle John Carew og advokat Per Arne Flod ønsker nå å få erstattet mellomlegget på 7,2 millioner kroner og krever i tillegg 15,3 mill. i forsinkelsesrenter på hele beløpet.

Totalt vil de to ha 22,5 millioner kroner av bergenseren Kjell Rennestraum.

Den bergenske investoren hevder på sin side at han holdt tilbake kjøpesummen fordi det ble gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om bygården før budet ble lagt inn. Blant annet skal korttidsutleien av flere leiligheter i bygget ha skjedd uten nødvendige tillatelser, viser papirer sendt inn til tingretten som Finansavisen har fått tak i.

Det sa Plan- og Bygningsetaten seg enig i da Rennestraum påpekte manglene overfor dem i 2016, ifølge avisen.

Rennestraum ønsket å kjøpe bygget til en lavere pris, men Carew og Flod valgte istedenfor å heve kjøpet. Etter en stund, i juni i 2016, ble bygården istedenfor solgt for litt under 120 millioner kroner til Øie Prosjektutvikling på Lillestrøm.

Om litt over én uke skal retten ta stilling til om Carew og Flod har rett på erstatning fra Rennestraum. Partene møtes i Oslo tingrett mandag 23. april.

