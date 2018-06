Kristiansund-spiss Daouda Bamba takker sin nye kjæreste for suksessen i Eliteserien denne sesongen. Foto: Anders Tøsse / NTB scanpix

KBK-spissen har funnet kjærligheten: – Har løpt etter henne i to-tre år

Publisert: 30.06.18 09:25

SPORT 2018-06-30T07:25:56Z

Daouda Bamba (23) har vært en av Eliteseriens heteste spisser denne sesongen. Nå takker han sin nye kjæreste for suksessen på fotballbanen.

Sju mål på 14 kamper er fasiten for Kristiansund-spissen som både har omtalt seg selv som ligaens beste spiss, og som varslet om Champions League-spill i fremtiden denne sesongen. Daouda Bamba mener tilliten han har fått fra trener Christian Michelsen har gitt ham mye selvtillit, men trekker også frem en annen grunn til den sportslige suksessen:

Han har fått seg kjæreste i Norge.

– Vi har vært sammen i sju måneder, men jeg har løpt etter henne de siste to-tre årene. Jeg prøvde å få henne lenge, men det var ikke lett. Men jeg fikk henne til slutt, sier Bamba til VG.

– Hvordan klarte du å kapre henne?

– Jeg prøvde å være romantisk sånn som alle menn, du vet. Så møttes vi og alt var bra. Vi forstår hverandre og vi gjør mange ting sammen. Vi skal for eksempel til Dubai i to uker nå i sommer. Alt er bare veldig bra akkurat nå, svarer KBK-spissen.

Han forteller at mye forandret seg da han møtte ei jente som ikke var interessert i fotball.

– Hun liker ikke se fotball på TV en gang. Før tenkte jeg bare «fotball, fotball, fotball» da jeg kom hjem fra treninger og kamp. Når jeg kommer hjem nå, tenker jeg ikke på fotball. Jeg har det bare gøy med henne, og vi gjør masse sammen. Nå er det perfekt. For når jeg ikke tenker mye på fotball, blir jeg ikke så frustrert. Så hun har hjulpet meg med å gjøre dette året så bra, sier han og fortsetter:

– Hun er alt for meg, for jeg har jo ikke familien min her. Jeg har en veldig bra familie som også er der for meg uansett, så alt er perfekt akkurat nå.

Kjæresten er 19 år gamle Frida Mikalsen Strøm fra Kristiansund. De har delt bilder av hverandre på sosiale medier, som her på 17. mai:

VG har vært i kontakt med Strøm, som synes det er veldig koselig å høre hva Bamba sier om henne, men legger til at hun tror det er flere grunner til den gode sesongen.

– Det at Dao gjør det så bra er nok den store gleden han har av å spille fotball. og han har et driv og et ønske om å hele tiden kunne yte sitt beste. Så det er nok hans stå på-vilje og glede over det han gjør som har ført til hans gode prestasjoner, sier Strøm.

Kjæresten blir med om han blir solgt

Men det er ikke sikkert Bamba blir lenge i Kristiansund. Som VG skrev tidligere i juni har klubber fra Europa, Russland og Kina meldt sin interesse for spissen. At han har en kjæreste i Norge blir ikke et problem, for hun blir med om spissen flytter på seg.

– Ja, hun vil flytte med meg. Vi snakker om det, og det er noe hun har lyst til, sier Bamba.

Han forteller også at han ikke noe mer om enn mulig overgang nå enn hva han gjorde i begynnelsen av måneden.

– Vi bare snakker og snakker, men jeg ønsker å være fokusert og avslutte på en god måte. Jeg er veldig fokusert før de siste kampene, sier han.

Sier det han mener

Bamba har ikke bare utmerket seg på banen så langt denne sesongen, han har også fått oppmerksomhet for sine friske utspill i media.

– Det handler ikke om oppmerksomheten, jeg bare sier det jeg mener. Jeg er meg, og prøver ikke være noen andre. Jeg kommer fra Afrika hvor det er en annen kultur, så det kan hende det er derfor jeg skiller meg litt ut, sier Bamba.

Han fikk særlig oppmerksomhet for et pauseintervju i bortekampen mot Haugesund. Hva han sa til Eurosports reporter kan du se her:

Søndag møter Kristiansund Sarpsborg 08 i Eliteserien. Da håper Kristiansunds toppscorer suksessen fortsetter etter måltørke de siste kampene.

– Jeg har lyst til å score hver kamp, men først og fremst er det laget som er viktig. Jeg håper vi får tre poeng, og skal gjøre mitt beste for å score. Vi er klare til den kampen, avslutter han.