EKSPERT: Tor Ole Skullerud blir igjen ekspert for Eurosport. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Tor Ole Skullerud tilbake til Eurosport - får «Rekdal-rollen»

Publisert: 29.06.18 12:21 Oppdatert: 29.06.18 12:51

Drøye tre ukers arbeidsledighet etter avgangen i Strømsgodset var nok - Tor Ole Skullerud (47) returnerer til jobben han hadde for to år siden.

– De var veldig tidlig på banen og tydelige på at de ønsket meg tilbake her. Det var viktig for meg å komme tilbake i jobb, så dette var en fantastisk mulighet for å fortsette med det jeg er mest glad i, forklarer Skullerud til VG.

Skullerud har vært arbeidsledig siden han trakk seg fra trenerjobben i Strømsgodset den 6. juni . Men omstendighetene rundt avgangen ønsker han ikke å kommentere.

– Det er et kapittel jeg er ferdig med og jeg har ikke lyst til å kommentere noe mer enn det jeg sa da jeg trakk meg, sier Skullerud - tross VGs gjentatte forsøk på å få mer informasjon om hva som skjedde.

Skullerud har tidligere jobbet for Discovery og var ekspertkommentator fra høsten 2014 og til han tok over Strømsgodset to år senere. Men siden da har de sikret seg rettighetene til Eliteserien, som nå blir Skulleruds hovedansvarsområde.

– Jeg trivdes veldig godt her før, både med jobben og folkene. Det er kjent at dette er noe jeg synes veldig artig å jobbe med, ekstra moro er det at jeg nå skal få kommentere Eliteserien, sier Skullerud.

I Eurosport -redaksjonen er de glade for å ha «Toro» tilbake.

– Han føles som et riktig navn og en riktig person til å fylle den rollen. Sist etterlot han et veldig bra inntrykk og han er jo en vi kjenner godt, som har et veldig godt forhold til de han nå skal jobbe med, sier kommunikasjonsrådgiver i Eurosport, Lars Kvam.

Han forklarer at Skullerud kommer til å gå over i en ekspertrolle lik den Kjetil Rekdal hadde, altså i hovedsak ekspertkommentator ute på arenaene, en rolle som har vært ubesatt etter at Rekdal fikk trenerjobb i Start for en snau måned siden .

Etter en liten ferie begynner Skullerud i august og Ranheim - Rosenborg er første kamp på menyen.

45-åringen har tidligere trent blant annet Molde, Vålerenga og det norske U21-landslaget og har i tillegg vært ekspert på TV 2 en årrekke.