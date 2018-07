LAZIO: Valon Berisha scoret mot Lazio i Europaligaen, det fattet interessen til den italienske storklubben. Foto: ALBERTO LINGRIA / REUTERS

Berisha om Lazio-overgangen: - De vil satse på meg!

Publisert: 04.07.18 11:14

En samtale med Lazio-trener Simone Inzaghi overbeviste Valon Berisha (25) om at Lazio er rett klubb for ham.

– Det var interesse fra flere klubber, men etter en samtale med treneren (Simone Inzaghi) fikk jeg inntrykk av at de vil satse på meg og at jeg var ønsket av både trener og sportsdirektør, forteller en fornøyd Valon Berisha til VG noen få timer etter at han offisielt ble presentert som Lazio-spiller.

Han forteller at dialogen med klubben har vært god, og at han gleder seg til å bo i en flott by som Roma.

Slo ut Lazio i Europa

Berisha forteller at det var en interesse som oppstod etter at han og Red Bull Salzburg slo ut nettopp Lazio i kvartfinalen av Europaligaen.

– Jeg føler Lazio er et veldig riktig steg videre fra Salzburg, hvor det har gått bra både i Østerrike og Europa. Samtidig vet jeg at det er en større klubb med mer oppmerksomhet, som betyr at jeg må være på tå, forklarer den tidligere Viking-spilleren.

Han ønsker ikke å gå inn på detaljer, men sier at han er godt fornøyd med den fem år lange avtalen han har signert med klubben.

Lazios store stjerne forrige sesong, Sergej Milinkovic-Savic, har gjort det så godt at han nå linkes til noen av de største klubbene i verden.

– Det er fornuftig å tenke at om man gjør det godt vil enda flere muligheter åpne seg, samtidig er jeg fornøyd med å være i Lazio som også er en stor klubb, understreker 25-åringen, som har 20 landskamper for Norge, men som i 2016 valgte spill for Kosovo.

- Stor tro på overgangen

Mangeårig Serie A-kommentator for Viasat, Rolf-Otto Eriksen, gleder seg over at Berisha går i Per Bredesen og Ragnar Nikolay Larsens fotspor, og blir tredje nordmann som ikler seg Lazio-drakten.

– Dette er en overgang jeg har tro på. Ofte bruker nye spillere tid på å bli kjent med Serie A og i klubben, men jeg tror Berisha har med seg en veldig god bagasje fra Salzburg, det virker som at han er handlet inn for å bidra med en gang, sier

– Hvordan type klubb kommer han til?

– De mistet Champions League med minst mulig margin forrige sesong, der ligger potensialet. At vi nå har en nordmann i Serie A, i en klubb som Lazio, er en bedrift det står respekt av, slår Eriksen fast.