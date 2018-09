Ro-VM: Holm/Strandli misset pallen etter dramatisk oppladning

Are Strandli (30) var blant gullfavorittene i båt med Kristoffer Brun (30), men måtte ta til takke med 5. plass da sistnevnte ble syk og erstattet med Jens Holm (24).

Publisert: 15.09.18 11:23 Oppdatert: 15.09.18 12:56

Den norske båten gjorde seg imidlertid ikke helt bort, og åpnet fantastisk med en 2. plass etter at 500 av 2000 meter var unnagjort av VM-finalen i Bulgaria.

– Se på nordmennene. Hva gjør de der?! utbrøt den engelske kommentatoren for worldrowing.com.

Resultater, lett dobbeltskuller Gull: Irland Sølv: Italia Bronse: Belgia 4. plass: New Zealand 5. plass: Norge 6. plass: Spania

Det holdt imidlertid ikke inn. Etter 1000 meter ble det klart at det var Irland og Italia som kom til å kjempe om gullet, mens Norge var innblandet i kampen om bronsen mot Belgia.

Strandli og Holm holdt følge med belgierne til det gjensto 500 meter, men da ble de dratt fra. Også dobbeltskulleren fra New Zealand gikk forbi den norske båten på oppløpet, og dermed måtte Strandli og Holm ta til takke med en 5. plass i finalen etter å ha kommet i mål på tiden 6.17,180.

Opp til bronsen var det nesten seks sekunder, og opp til den irske vinnerbåten nye fire.

– Det var om å gjøre å holde hjulet i gang og ikke bli stiv. Det holdt til de andre begynte å kjøre. Da hadde ikke jeg så mye å svare med, sier Jens Holm til Bergens Tidende.

Landslagstrener Johan Flodin er uansett fornøyd med tanke på hvordan dagen utviklet seg.

– Hadde det vært slik at man kunne trene i fire kilometer og så gå og ta medalje på direkten, så hadde sporten vært underutviklet, sier han til VG.

– De legger ned en enestående innsats, og jeg er veldig imponert over hvordan de prøver seg og hvilken «attityd» de viser. Alt utenom å komme på sisteplass (endte på 5. plass av 6) er en bragd, mener den norske landslagstreneren, som er fra Sverige.

Ikke bare dobbeltskulleren det har gått dårlig for...

Dramatisk oppladning

Den norske dobbeltsculleren fikk langt fra en optimal oppladning på lørdagens finale.

Etter at Krsitoffer Brun og Are Strandli, som i august ble europamestere, vant sin semifinale fredag, forsterket de sitt kandidatur som gullkandidater lørdag.

Men i kulissene var det dramatikk.

Brun gikk og brygget på sykdom, og da lettvektsfireren kom i mål fredag, fikk alle beskjed om at de måtte være klare til å ta over for Brun i finalen lørdag.

Den endelige avgjørelsen ble tatt lørdag morgen klokken 06.30 lokal tid.

Da var Brun blitt så dårlig med magesjau at han måtte trekke seg fra finalen og istedenfor bli isolert på hotellet. Inn kom Sarpsborg-roeren Jens Holm (24), som altså satt i båten sammen med Are Strandli i finalen.

Brun er ikke den eneste som har slitt med magen i mesterskapet. Tidligere har to i den kvinnelige dobbeltfireren, Marianne Madsen og Inger Kavlie, blitt syke og måttet dra hjem fra Bulgaria.