Wada-president Craig Reedie har en langt mykere innstilling til Russland enn visepresident Linda Hofstad Helleland. Foto: Erlend Daae

Idrettens store dopingprøve: Stanken av svik

SPORT 2018-09-17T12:05:37Z

Sterke krefter på innsiden jobber med å påføre internasjonalt antidopingarbeid et nakkeskudd. Vil Linda Hofstad Helleland få støtte fra norsk idrett i kampen mot at dette skal skje?

kommentar

Publisert: 17.09.18 14:05 Oppdatert: 17.09.18 15:10

Et avgjørende veivalg står foran oss, og troverdigheten til Verdens Antidopingbyrå (Wada) ligger i potten.

Etter påtrykk fra IOC , har dopingkomiteen CRC (Compliance Review Comitee) utrolig nok gått inn for å slippe Russland inn i varmen igjen. Det skjer til tross for at helt klare krav ikke er blitt innfridd.

Gjennom en kombinasjon av feighet og kynisme, er det funnet utvannende formuleringer, som karakteriseres som et kompromiss med russerne.

Men ærlig talt: Skal det hestehandles med en nasjon som har bedratt en hel idrettsverden? Og som ennå ikke har gitt tilgang til laboratorier eller erkjent funnene i McLaren-rapporten?

Dersom anbefalingen følges, og det blir tommelen opp fra Wadas eksekutivkomité i møtet på Seychellene (!), vil det være intet mindre enn en hån mot rene utøvere. Og akkurat nå lukter det svik lang vei av det vi har i vente.

Det har Beckie Scott skjønt, utøverrepresentanten som trakk seg i protest da hun skjønte at CRC tok akkurat den kuvendingen IOC-ledelsen har drømt om.

Det har svenske Sebastian Samuelsson forstått, den modige skiskytteren som igjen var tidlig og tydelig i talen.

Men hvor har toppene i Norges Idrettsforbund vært i verdikampen?

Hva med utøverne? Hvor mange har tatt en liten pause fra å «fokusere på arbeidsoppgavene», for å melde seg på ordskiftet om forutsetningen og fremtiden til dem som driver fair?

Det betente Russland-spørsmålet er del av en altoverskyggende problemstilling, der maktkampen hardner til uke for uke, og hele antidopingsystemets fremtid er i spill.

Spørsmålet: Sementere eller revolusjonere?

Her må vi nå bare få slutt på retorisk bomull, for dette er et tydelig etisk valg:

* Alternativ 1: Å la internasjonale idrettsorganisasjoner få beholde hendene på rattet. Noen reformer her og der kan da selvsagt være aktuelle, men pilarene, som sikrer idretten mye makt, står støtt.

* Alternativ 2: En regelrett omveltning av grunnprinsippene i antidopingarbeid, der vi får et reelt uavhengig Wada (Verdens antidopingbyrå), som har tilstrekkelig avstand til organisasjonene som har promotering av sport som primæroppgave.

Midt i dette spillet står altså Linda Hofstad Helleland.

Som visepresident i Wada har hun gått både høyt og tydelig på banen for forandring, og ønsker blant annet en full ekstern gjennomgang av Russland-håndteringen.

Men hennes plan oppleves som en trussel i sentrale idrettslederkretser.

Motkandidaten i kampen om å etterfølge IOCs Craig Reedie som Wada-president, polske Witold Banka, fremstår langt mer spiselig for IOC.

Og er det noe ringenes herrer er opptatt av, er det å konservere egen makt og kontroll.

Om dette temaet har det vært stille fra NIF-toppene. Nå er det myndighetssiden som skal ha neste president, slik at idretten ikke formelt skal ta stilling til navn. Men med et så tydelig verdispørsmål under lupen, er det vel ikke likegyldig for NIF hva det ender med?

Hva skjer så fremover?

Får Linda Hofstad Hellelands kampsaker en støtteerklæring, selv om det kan irritere krefter i internasjonal idrett?

Eller vil NIF heller ha en mykere linje overfor Russland og fokus på å sikre idrettens innflytelse?

Tidligere i år kom sterke krefter i antidopingarbeidet, som Travis Tygart og David Howman, til en konferanse på Grand Hotel.

Her kom det kraftige angrep på manglene ved dagens system.

Tom Tvedt holdt en kort innledning, men ellers var vel ikke toppen av norsk idrett akkurat blytungt representert.

Hvorfor fremstod de ikke mer interessert?

Det er også andre forhold her som kan gjøre spagaten krevende for NIF.

Kristin Kloster Aasen er både visepresident her og IOC-medlem.

Hvor legger hun lojaliteten sin?

Tidsmessig er det over et år til Wada skal velge ny president på kongressen i Katowice. Men det virkelige slaget skjer før den tid, i mer uformelle fora.

Hvordan dette til slutt ender, vil ha enorm betydning for troverdigheten til internasjonal idrett i årene som kommer.

For hva er egentlig mer avgjørende enn at rene utøvere får best mulige garantier om fair play?