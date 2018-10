MINNEFOND: Familien og samboeren etter Ida Eide jobber med «Ida Eides minnefond for førstehjelp i idretten» etter at hun gikk bort 2. september. Her fra begravelsen i Lidar Kirke 14. september. Pappa Bjørn Eide, samboer Nils-Ingar Aadne og søstrene Hilde og Mari Eide var blant dem som bar kisten. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Over 650.000 kroner på minnefondet etter Ida Eide

Samboeren etter Ida Eide, Nils-Ingar Aadne, takker for støtten etter Eides bortgang. Nå jobber han og familien med minnefondet etter 30-åringen som døde på tragisk vis.

Da Ida Eide (30) døde etter hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim opprettet samboeren Nils-Ingar Aadne og familien til Eide et minnefond etter 30-åringen: «Ida Eides minnefond for førstehjelp i idretten».

– Det er totalt kommet inn over 650.000 kroner. Derfor ønsker vi å formalisere alt rundt fondet på en god og skikkelig måte, sier Aadne til VG.

– En utrolig støtte

Eides arbeidsgiver Aker BP har donert et større beløp av summen som har kommet inn.

– Det er vi svært takknemlig for. På samme måte som vi også er veldig takknemlig for alle andre med bidrag, sier Aadne og fortsetter:

– En helt utrolig støtte, og det bekrefter også at folk mener dette er et viktig formål.

Minnefondet vil dreie seg om akutt behandling av idrettsutøvere.

– Etter en måned med mye rundt Idas bortgang, er vi nå i gang med å sette dette sammen på best mulig måte, sier Aadne til VG.

Storesøster til landslagsløper

Eide gikk bort 2. september. Hun var storesøster til landslagsløper i langrenn Mari Eide (28).

Ingvild Flugstad Østberg er blant dem som sørget over Eides bortgang:

Ida Eide var en av Therese Johaugs nærmeste venninner, og en viktig støttespiller da Johaug sonet sin dopingdom .

De to feiret nylig 30-årsdagene sine sammen.

– Jeg merker at det har vært tøft å stå i det jeg har gjort i to år, og spesielt de siste månedene. Mine tanker går først og fremst til den nærmeste familien og kjærester som har stått dem nærmest, sa Johaug til VG under en treningssamling i Kvitfjell i forrige uke.

Mari Eide var med på landslagssamlingen i Kvitfjell, og tok med seg lillesøster Hilde.

Samlingen ble annerledes enn planlagt på grunn av dødsfallet.

– Vi satser på litt mer tid og rom. Det blir en roligere samling. Vi skal bo på en stor hytte, så det blir en mer sosial samling. Det skal ikke være så mye som skjer. Vi har blant annet utsatt et foredrag vi skulle ha om prestasjonskultur, sa landslagstrener Ole Morten Iversen til VG foran samlingen.

Ida Eide ble gravlagt ved Lidar kirke i Øystre Slidre 14. september.