BORCHS GODE HJELPERE: Kjetil Borch har fått hjelp av et helt team av gode hjelpere på den tøffe veien mot EM-gull og mulig VM-suksess. En av dem er Olympiatoppens kliniske ernæringsfysiolog Anu Koivisto. Hun følger roerne i VM.

Kjetil Borchs ekstreme vei tilbake: Direkte fra operasjon til trening

PLOVDIV (VG) Han trente i flere timer på operasjonsdagen. Han inntok gelatin i en mengde som ville gitt 160 liter géle. Og fikk forkortet skadetiden til det halve. Kjetil Borch (28) er klar til å kjempe om VM-gullet i roing.

I VM-forsøket satte han pers og var raskere enn alle. Torsdag rodde han seg til semifinalen i Bulgaria.

– Det mest ekstreme er den dedikasjonen Kjetil har vist, sier Anu Koivisto. Olympiatoppens kliniske ernæringsfysiolog går ut på VM-arenaens brygge sammen med Borch. Hun har vært en del av et stort team som har hjulpet Borch gjennom karrierens hittil største utfordring.

– Mange kan få råd, men hvem gjør jobben? Det kommer alltid an på det. The hard work pays off, beskriver den tidligere finske landslagsvømmeren.

I desember røk menisken i Borchs kne. Bare en halvtime før skaden gjorde han etter eget utsagn «tidenes laktatmåling» av blodet. Horten-roeren lå langt foran skjema. Olaf Tufte hadde annonsert et hvileår. Endelig skulle Borch få sjansen til å oppfylle drømmen om å kjempe om VM-medaljer i singelsculler.

– Det var en jækla nedtur å møte et så stort hull i veien. Jeg forbannet meg på at jeg skulle ro single i 2018 likevel, sier han til VG.

I august ble han europamester. Det var alt annet enn en selvfølge da han lå på operasjonsbordet i Oslo rett før jul i fjor. Han hvilte ikke etter inngrepet i høyre kne.

Kjetil Borch Født: 14. februar 1990 i Tønsberg Høyde: 193cm. Vekt: 84kg. Klubb: Horten Roklubb. Meritter: VM-gull 2013 og OL-bronse 2016 - begge i dobbeltsculler.

– Da tok jeg taxi opp til Toppidrettssenteret. Men der spydde jeg på grunn av at morfinen gjorde meg så kvalm. Og så trente jeg i to og en halv time. Beinet var blokkert og jeg kjente det ikke. Jeg angret på det dagen etter. Idioti. Kneet var hovent som f….

Men det var ikke første gangen. Etter en albue-operasjon i 2016 gjorde han omtrent det samme. Dro rett på trening.

Utsiktene var mørkere sist vinter. Kanskje ville muligheten i singlesculler gå til en av de unge og sultne roerne.

– Det skulle fader ikke skje, sier Borch. Idrettslivets største drøm sto på spill. Olympiatoppen satte sammen et tverrfaglig team for å hjelpe ham med rehabiliteringen.

– Jeg var veldig usikker. De trodde ikke jeg kunne ro på 5-6 måneder. Og for å ro fort så må du ro. Det kunne jeg jo ikke, sier han. Kjetil Borch gjorde noen tøffe valg, trente «bestemorøvelser», fulgte rådene om kosthold, og reduserte skadeperioden til det halve.

– Jeg hadde forbud mot roing bare fra nyttår til mars. Rehabiliteringen gikk mye raskere enn forventet. Jeg bodde på Toppidrettssenteret i nesten to måneder og gjorde ikke annet enn å trene, spise og sove. På det verste var jeg ikke ute av døren på fem dager, forteller han.

Anu Koivistos kostplan var en del av opplegget. Hun påpeker at gelatin bre var en liten del av totalen. Internasjonal forskning tyder på at stoffet hjelper på helningen av bånd, brusk, ligamenter og ledd etter en skade som den Borch hadde.

Etter hvert har alt gått bedre i alt. Nummer ni det første verdenscup-løpet. Nummer fire i den andre. Nummer to i den klassiske Henley-regattaen. Nummer 1 i EM.

– Han gjorde alt helt riktig etter operasjonen, men det var vel så imponerende at klarte å jobbe gjennom den neste perioden med tålmodighet. Operasjonen var vellykket, han har gjort de riktig tingene, men har også hatt litt flaks, mener landslagsjef Johan Flodin.

PS! Kristoffer Brun gikk problemfritt til VM-finalen torsdag. Dobbeltsculleren i lettvekt ledet sin semifinale fra start til mål. I mål var duoen nesten tre sekunder foran Spania. Brun og Strandli vant VM-gull for fem år siden. Lørdag ror de for et nytt i Bulgaria. Erik Solbakken og Oskar Helvig rodde sterkt i dobbeltsculler tungvekt og er klare for fredagens semifinale i VM.