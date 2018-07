VINNER IGJEN: Jon Ludvig Hammer i midten sammen med nummer to og tre i turneringen i Danmark: russiske Dmitrij Andrejkin og tyske Rasmus Svane. Foto: Morten Lillestøl Madsen

Sjakk-Hammer vant – og avanserte 60 plasser på verdensrankingen

Publisert: 31.07.18 11:14

Jon Ludvig Hammer har vært frustrert og skuffet – nå er han igjen tilbake blant de 100 beste sjakkspillerne i verden. Han har gjort et byks på utrolige 60 plasser på verdensrankingen.

Norges nest beste sjakkspiller gikk i helgen til topps i Xtracon Open i Danmark.

– Jeg har hatt en tendens til å variere mellom det fantastiske og det elendige. Topp 100 er viktig for kontinuitet – vise at jeg kan holde meg på et jevnt godt nivå over tid; og topp 100 er et fint mål på det, sier Jon Ludvig Hammer til VG.

Med seier over det tyske vidunderbarnet Vincent Keymer (13) i 10. og siste runden sikret han seg seieren. Hammer og russiske Dmitrij Andrejkin (rangert som nummer 36 i verden) endte begge på 8,5 poeng, men nordmannen gikk foran etter tiebreak-reglene i turneringen.

– Kan du si noe om hvorfor suksessen kommer nå?

– Jeg er usikker! Jeg føler jeg gjør det samme som jeg alltid har gjort – men denne måneden klaffet alt. Og suksess avler suksess – det er ikke tilfeldig med to gode resultater på rad.

Jon Ludvig Hammer kom nemlig rett fra seier i NM og sin tredje kongepokal. Der fikk han 7,5 av 9 poeng. Altså har han gitt fra seg bare 1,5 poeng i hver av de to siste turneringene.

Hammer er også kjent som sjakkekspert i flere TV-kanaler . På liveratingen i sjakk er han nå oppe på 81. plass, med 2662 ratingpoeng. Det er en forbedring på hele 60 plasser.

– Hva gjør du fremover?

– Mer av det samme, forhåpentligvis! Min neste turnering blir sannsynligvis i St. Louis, som samler en gjeng talentfulle folk der alle er rangert rundt nummer 100 i verden. Det er en flott anledning til å vise seg fram.

Den norske sjakkpresidenten Morten Lillestøl Madsen var blant dem som var på plass og så Hammer vinne i helgen.

– Norge har igjen de to beste i Norden, fastslår sjakkpresidenten i en melding til VG.

Blant de mange som Hammer nå ligger foran på liveratingen, er verdens beste kvinnelige sjakkspiller, Hou Yifan, engelskmennene Luke McShane og Nigel Short, russeren Aleksander Morozevitsj og svensken Nils Grandelius.