VM-favoritter uten en eneste sponsor: – Ikke overraskende

SOGNSVANN (VG) Til sammen har Are Strandli og Kristoffer Brun tatt 10 medaljer i mesterskap. Men VM-favorittene i roing har fortsatt ikke én eneste personlig sponsor. De overlever som journalist og snekker.

– En ikonisk duo. Over tid har de vært de beste sommeridrettsutøverne i Norge. Are og Kristoffer tar jo medaljer i hvert eneste mesterskap. Og så er de jo «likandes» typer, mener Kjetil Borch .

Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene har også hatt stor suksess de to siste årene, men Borch mener lagkompisene har vært best blant norske menn de siste fem årene.

Han har nettopp – som lettvektsduoen i dobbeltsculler – kommet hjem med EM-gull. Selv har Borch flere sponsoravtaler. Energidrikk-giganten fra Østerrike er størst. Borch stiller med Red Bull-caps og brystet fullt av sponsorer på roernes VM-uttak.

Strandli/Bruns medaljer 2018: EM-gull. 2017: VM-bronse (Brun alene). 2016: OL-bronse og EM-bronse. 2015: VM-bronse og EM-bronse. 2014: VM-bronse og EM-bronse. 2013: VM-gull og EM-sølv.

Strandli og Brun stiller barhodet. Med kun forbundets sponsorer på T-skjortene.

– Det er ikke overraskende, sier Lasse Gimnes, rådgiver og forretningsutvikler for både skistjernen Johannes Høsflot Klæbo og løperesset Karsten Warholm.

– For en sponsor handler det både om prestasjon, profil og eksponering av verdier. Det er ingen tvil om at disse roerne har formidable prestasjoner, men det er nok ikke høy kjennskap og kunnskap om dem rundt om i Norge. De er sjelden å se på fronten av de store nettavisene. De blir ikke ofte eksponert, mener eksperten på kommunikasjon.

Samtidig med at han har blitt europamester har Strandli i august jobbet 90 timer som journalist. Brun arbeidet som snekker gjennom vinter og vår. Han er ferdig utdannet byggmester til jul.

– Hva skal vi si? Vi har jo jobbet for det, sier Are Strandli om de manglende sponsorene.

– Skal jeg være helt ærlig så er vi ikke verdens beste til å selge oss selv, mener Kristoffer Brun .

– Vi burde kanskje brukt mer tid og energi på dette. Men det har blitt en negativ spiral. Vi er nødt til å jobbe i tillegg til å trene og konkurrere. Da er det lite tid igjen, legger Strandli til.

Nå har duoen inngått «et lite samarbeid» med Nina Wahlstrøm Krogstad, som er manager for Olaf Tufte, sponsoragent for Martin Fourcade og også jobber for Norges Roforbund. Lasse Gimnes tror ikke hun har noen umulig oppgave.

– Det er mulig å få det til. Gode prestasjoner gir i dag en fantastisk mulighet til å bygge profil gjennom tradisjonelle, sosiale og egne medier. Få vist frem verdier som sponsorer ønsker å identifisere seg med, beskriver han.

Norges VM-tropp VM arrangeres i Plovdiv, Bulgaria, fra 9. til 16. september. Pará singlesculler: Birgit Skarstein. Lettvekt dobbeltsculler: Kristoffer Brun, Are Strandli. Singlesculler: Kjetil Borch. Dobbeltfirer, kvinner: Marianne Madsen, Hanna Gailis Inntjore, Thea Helseth, Inger Kavlie. Dobbeltfirer, menn: Erik Solbakken, Oscar Stabe Helvig. Lettvekt dobbeltfirer: Didrik Wie-Soltvedt, Oskar Sødal, Jens Holm, Lars Benske.

Prestasjonene er det ikke noe i veien med. Brun og Strandli har ikke vært av pallen i mesterskap og verdenscupen siden 2012. Da Strandli hadde et hvileår i fjor tok Brun VM-bronse i singlesculler. Foran VM i Bulgaria i september er de favoritter til å gjenta VM-gullet fra 2013.

– Vi har lyst til å ta dette både et steg og et steg til videre. EM-gullet ga veldig mersmak. Vi har lyst til utvikle oss. Og det er vel det vi har gjort, mener Strandli.

– Vi er enda mer stabile teknisk og har hevet oss et lite hakk fysisk. Det gir oss stor selvtillit, beskriver Brun.

Unntatt på sponsormarkedet.