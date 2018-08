1 av 8 GULLGUTT: Jakob Ingebrigtsen med kjæresten Elisabeth Asserson på seiersfesten. Bjørn S. Delebekk / VG

Slik skal EM-kongen Jakob (17) bli verdens beste

Publisert: 12.08.18 06:14 Oppdatert: 12.08.18 06:34

SPORT 2018-08-12T04:14:32Z

BERLIN (VG) Jakob Ingebrigtsen (17) parkerte seniorene og ble dobbel gullvinner i EM. Men skal verdenstoppen nås, må treningsmengden opp, sier han.

– Målet nå er å bli en av verdens beste løpere. Dette er helt klart et stort steg på veien, sier Jakob Ingebrigtsen til VG snaue to timer etter at han lørdag kveld parkerte alt og alle i EM-finalen på 5000 meter .

Og litt over et døgn etter at han parkerte alt og alle i finalen på 1500 meter .

Han er 17 år og har akkurat vist at ingen i Europa er bedre, men det er ikke nok for mellomdistansejuvelen fra Sandnes. Neste år er det VM i Doha, og om to år er det OL i Tokyo.

Storebror Filip Ingebrigtsen (25) viste i London i fjor at en Sandnes-gutt kan yppe seg mot de aller beste, da han tok VM-bronse på 1500 meter .

Jakob selv sier at OL i 2020 er det første mesterskapet der han har muligheten til å være med helt der fremme. For at det skal gå er det én ting som gjelder: trening og atter trening.

– Du er 17 år. Hvor langt er du kommet i utviklingstrappen din? spør en journalist.

– Det er det bare tiden som vil fortelle oss. Jeg kan fortsatt gjøre mer trening og utvikle meg selv både taktisk og fysisk, svarer Jakob Ingebrigtsen.

Han vil ikke endre noe på treningen, bare ha mer av den.

– Jeg har fortsatt et steg å gå på der. Det er stort sett å øke mengde, sier han.

– Kommer du til å forsette til du blir like gammel som Henrik (27) er nå? spør VG.

– Jeg vil ikke satse bare for å satse. Det må være noe givende. Nå er det å bli en av verdens beste løpere.

Dilemmaet: Hva skal han satse på?

I VM i fjor løp da 16 år gamle Jakob 3000 meter hinder. I EM nå tok han gull på 1500 meter og 5000 meter. Og i OL om to år?

– Det som er så unikt med Jakob, er at han kan løpe så mange distanser. Utfordringen blir å velge, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen, som på ingen måte utelukker at sønner er like ambisiøs i OL som i EM med tanke på løpsprogrammet.

– Det kan godt være mulig at han dobler i OL relativt tidlig, men det er opp til ham. Har i alle fall kapasiteten som skal til.

Gjert mener Jakob kunne hevdet seg like bra på 800 meter, som på 1500 og 5000.

– Men foreløpig er 1500 meter kongen, sier han.

– 1500 det ultimate for vår del

Storebror Henrik, som lørdag tok EM-sølv bak sin lillebror, er ikke i tvil om hvilken distanse som er selve rosinen i pølsen.

– Det er 1500 som er det ultimate for vår del. Det er der hjertet vårt ligger. Men gull er gull, og å si nei til gullmedalje i en annen øvelse er vanskelig. Men det er noe spesielt tiltrekkende med 1500 meter for alle oss tre, sier han.

Jakob selv snakker også om distansen som i en årrekke i stor grad har blitt dominert av afrikanske løpere. I VM i fjor endte Filip bak to kenyanere, og i U20-VM tidligere i sommer måtte Jakob se seg slått av kenyanske George Manangoi.

– Vi skal i alle fall jobbe knallhardt for å være en 1500-nasjon. Jeg håper absolutt at Team Ingebrigtsen kan bryte den afrikanske dominansen. Nå har Filip tatt steget inn i diskusjonen. Herfra blir det bare bedre, sier den ferske dobbeltvinneren fra EM.