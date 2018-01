BEKREFTER: Håndballpresident Kåre Geir Lio (t.h.), her med generalsekretær Erik Langerud i Kroatia, bekrefter at han er informert om at noen av herrelandslagets spillere har mottatt og omtalt bildene av Nora Mørk. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Slik svarer håndballpresidenten på Mørks kritikk

Publisert: 16.01.18 06:17

SPORT 2018-01-16T05:17:12Z

Norges håndballforbund (NHF) mener de har tatt den nevnte saken på aller største alvor, og hevder de ikke har hatt til hensikt å dysse ned opplysninger eller somle.

Det skriver håndballpresident Kåre Geir Lio i en epost til VG.

«Det overordnede for oss har hele tiden vært å ivareta Nora og håndtere saken på en så god måte som råd. Forbundsstyret i NHF tar sterk avstand fra Nora Mørk sine påstander. Det er naturligvis likevel beklagelig at Nora opplever det annerledes» skriver han.

– Hva vet dere om hvordan disse bildene har sirkulert blant herrespillerne?

«Det NHF har fått opplysning om er at noen spillere har fått bilder inn på sin telefon. Vi vet ikke noe presist om måten disse er håndtert på av spillerne, bortsett fra at vi har fått bekreftet at bildene er slettet», skriver Lio.

PDF-dokument: Les svaret NHF sendte til Nora Mørk i går, mandag

– Er dere kjent med at spredningen blant herrespillerne har skjedd, eller bestrider dere dette?

«NHF er informert om at noen av herrelagets spillere har mottatt og omtalt bildene».

– Hva gjorde dere da dere ble varslet om dette?

«Nora varslet NHF gjennom sin nærmeste leder, Thorir Hergeirsson. Thorir Hergeirsson varslet deretter sin leder, Erik Langerud, som deretter varslet styrets leder, Kåre Geir Lio. Det viktigste for NHF i den tidlige fasen var at Nora skulle bli ivaretatt på en god måte av sin nærmeste ledelse. Nora har bekreftet at hun er svært fornøyd med den oppfølgning hun har fått av landslagsledelsen og apparatet rundt henne. NHF fikk en søknad om økonomisk støtte til juridisk bistand 20. november. Denne ble behandlet og avslått i Forbundsstyret 25. november. Svaret med avslag ble sendt til Morten Mørk 1. desember. På bakgrunn av ønske fra Nora og kvinnelandslagets ledelse lot NHF saken ligge gjennom Møbelringen Cup og VM til mesterskapet var avsluttet 18. desember. I etterkant av NHFs avslag har Morten Mørk, på vegne av Nora, brakt saken inn for NIF i brev datert 6. Desember og 12. Desember. Denne kommunikasjonen dreier seg i stor grad om Mørks virkelighetsforståelse i denne saken og en anmodning om økonomisk støtte til juridisk bistand. På bakgrunn av dette ble det avholdt et møte mellom Nora Mørk, Thea Mørk, Morten Mørk, NIF ved Øystein Dale og Henriette Hillestad Thune, og NHF ved Erik Langerud og Kåre Geir Lio den 22. desember. Her ble sakens innhold, roller og partenes oppfatninger delt. Det ble videre gjennomført samtaler med herrelandslagets ledelse så fort det lot seg gjøre. Det ble også gjennomført et møte med herrelandslaget ved første anledning den 27. desember. Dette ble gjort i det laget starter sine forberedelser til Europamesterskapet i Kroatia 2018. I dette møtet tok spillerne avstand fra det som har skjedd og uttrykte sin støtte til Nora. Denne støtten ble også kommunisert til Nora. 29. desember blir det gjennomført et telefonmøte mellom Morten Mørk og Kåre Geir Lio, der Lio fikk et krav om en offentlig beklagelse gjennom media, noe Lio svarte at han skulle vurdere. Det gjorde dialogen vanskelig at Morten Mørk i det samme telefonmøtet fremsatte følgende: «Er du noe til President, hiver du hele laget ut av EM». Hele saken er gjennomgått og behandlet på Forbundsstyrets møte 12-14. januar. Innunder dette flere samtaler med Nora Mørk, Morten Mørk, Thorir Hergeirsson og kvinnelandslagets kaptein Stine Bredahl Oftedal. Forbundsstyret har oversendt en offisiell beklagelse til Nora Mørk (se vedlagt følgemail og offisiell beklagelse). Forbundsstyret ønsket å overbringe dette svaret ansikt til ansikt med Nora. Dette ble avvist av Nora Mørk og Morten Mørk. Oversendelsen ble derfor gjort pr. mail 15. januar 2018 kl.09:42. Etter dette hørte ikke NHF noe fra Nora Mørk før vi fikk en henvendelse fra VG mandag kl. 16:30. Parallelt med sakens behandling har NHF ført dialog med NIF ved Håvard Øvregård omkring vår håndtering av saken» skriver Lio.

– Når ble dere varslet om at bildene sirkulerte blant herrelandslagsspillerne?

«Det verserte en del rykter og tips tidlig i saken og når disse ble tydelig konkretisert ble saken håndtert som beskrevet i foregående spørsmål. For ordens skyld presiserer NHF at når det gjelder VGs påstand om at dette gjelder konkret to spillere er det ny informasjon for NHF. Håndtering av denne type saker er ny for NHF og krevende også for vår organisasjon. Vi kan godt se at det er enkelte områder vi kunne håndtert annerledes, noe vi nå innarbeider i våre rutiner» skriver håndballpresidenten.

– I hvilken grad har dere reagert overfor noen av herrespillerne?

«Se svarene i tidligere spørsmål 3. Videre har NHF tidligere svart VG ved Jostein Overvik at dersom noen i vår organisasjon har begått lovbrudd, skal disse behandles som alle andre».

– Hva tenker du om det Nora Mørk sier til VG, og hvordan hun opplever behandlingen til forbundet i denne saken?

«Svaret på dette finner dere i Forbundsstyrets brev til Nora av 15.01.18 og i innledningen på dette svaret».

– Hva tenker du om at Mørk vurderer å gi seg på landslaget som følge av forbundets behandling?

«NHF vil svært gjerne at Nora skal kunne utvikle seg videre på det norske kvinnelandslaget, både som menneske og spiller. Vi mener dette landslaget har vært, og er, en strålende lærings- og opplevelsesarena for de få som får anledning til å oppleve dette. NHF gir gjennom svært kompetente ledere og bruk av store ressurser noen få denne muligheten. De aktuelle spillerne har fri anledning til å velge seg inn eller velge seg bort. Slik er det også for Nora».

– Hvorfor kan dere ikke beklage overfor Mørk i all offentlighet, men derimot privat, dersom dette stemmer?

«NHF ønsker og har fått råd om å behandle slike saker internt med de det gjelder. Det er overordnet for oss å ta vare på den som sier ifra og de det blir sagt ifra om. Denne saken var ikke i media og vi ga beskjed til Nora at om hun ønsket å ta dette dit, så sto det fritt opp til henne å gjøre dette. Et svar fra Norges Håndballforbunds Forbundsstyre er et offisielt svar til den det gjelder. Nora selv må bestemme hvor offentlig hun ønsker å være i denne saken. Nå har Nora valgt å gjøre saken offentlig og derfor svarer NHF også offentlig. NHF har forsøkt å hjelpe Nora personlig og praktisk etter beste evne, men vi har avslått å hjelpe henne med økonomiske støtte til juridisk bistand. Ei heller med etterforskning. Der stiller politiet opp slik Nora har bedt om», skriver Lio til VG.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!