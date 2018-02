Stengel om overgangen: – Blir ikke god stemning på Intility Arena

Publisert: 06.02.18 14:27

SPORT 2018-02-06T13:27:34Z

LILLESTRØM (VG) I november gikk Herman Stengel (22) fra Vålerenga til konkurrenten Strømsgodset. Nå snakker han ut om overgangen.

– Det er veldig deilig å være å plass. Nå har jeg fått bruke noen uker på å komme i gang, og det kjennes veldig bra. Det er moro, sier Herman Stengel når VG møter ham etter Strømsgodset-trening i LSK-Hallen.

Han ble Godset-spiller ved årsskiftet, etter at han signerte en treårskontrakt med klubben fra Drammen i november etter fire år i Vålerenga. 22-åringen kom gratis fra Oslo-klubben ettersom han var på utgående kontrakt.

Til tross for at VIF forhandlet frem et kontraktsforslag i sommer, og at han var en del av klubbens fremtidsplaner, ifølge daglig leder Erik Espeseth, ble de ikke enige.

– Det var spilletid som var viktig for meg, og jeg satt plutselig på tribunen og litt på benken. Da begynte jeg å se litt rundt. Det endte til slutt opp med at jeg dro til Godset, og det er jeg veldig glad for nå, sier Stengel.

– Tror du de ga deg mer spilletid i høst for å få deg til å bli?

– Nei, det må du nesten spørre Ronny Deila om. Men det gikk jo bra for meg. Jeg ble toppscorer, så jeg vil si jeg leverte også. Men sånn er fotballen - nå er jeg i Strømsgodset, og jeg er fornøyd med det.

Stengel scoret seks mål og hadde fire målgivende for Vålerenga forrige sesong.

– Regner med at noen er sure på meg

– Det er ikke «bare bare» å gå til en konkurrent. Jeg tror ikke det blir god stemning på Intility Arena når jeg kommer tilbake dit, men det er sånn det er og da blir det litt ekstra trøkk rundt kampen. Og det er bare bra.

– Tror du fansen er sure på deg?

– Ja, jeg regner med at noen er sure på meg. Det er sånn det er og det er sånn det funker. Jeg får bare vente og se.

Da overgangen ble kjent endte det med Twitter-storm blant Vålerenga-fansen - og det var ikke fordi de var sure på ham. En stor del av Klanen ønsket at 22-åringen skulle bli.

– Ja, de var absolutt glade i meg også, og de støttet meg hele veien, sier Stengel.

– Hvor hardt jobbet de for å få deg til å bli?

– Nei, hva skal jeg si... Den prosessen er ferdig. Nå er jeg i Godset og må ha fokus på det.

Stengel spilte for Stabæk fra 2011 til 2013, og ble godt kjent da han var innblandet i den kontroversielle overgangssaken rundt salget av Veigar Páll Gunnarsson.

Målet er medalje

Strømsgodset hadde en fantastisk høstsesong i fjor etter en tøff start på Eliteserie-sesongen 2017. Nå håper han kan hjelpe klubben til medalje.

– Jeg håper jo vi kan ta opp kampen med Rosenborg. Vi har et godt lag her, og vi må finne flyten vi hadde i høst. Jeg må si målet er medalje. Jeg får komme inn og bidra til at det blir enda bedre enn i fjor, avslutter han med et glimt i øyet.