UTESTENGT OG DØMT: Mannen i rød jakke har sonet fengselsstraff for seksualforbrytelse, og er utestengt fra all organisert idrett i Norge i 20 år. Likevel fikk han promotere stallen sin på reklameplass på høstens store sprangridningsstevne i Norge. Bildet er fra et annet arrangement. Foto: Privat

Seksualforbryter frontet egen stall på ridestevne

En norsk ridetrener som er dømt for gjentatte seksuelle overgrep mot en ung stalljente, fikk reklamere for sin egen stall da Tønsberg Horse Show ble arrangert i høst.

Logoen til den overgrepsdømte mannens stall var godt synlig på flere reklameflater under hele arrangementet.

Fire år etter at ridetreneren ble dømt til to års fengsel for seksuelle overgrep, og Norges Idrettsforbund utestengte ham fra all organisert idrett i 20 år, fikk mannen altså profilere seg overfor unge jenter fra store deler av Norge.

– Det gir et veldig uheldig signal til barna og ungdommene som deltar, sier leder for Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård - med forbehold om at arrangøren kjente til dommen.

Hverken Tønsberg Horse Show eller den overgrepsdømte mannen i 40-årene har besvart VGs konkrete spørsmål i forbindelse med denne saken.

Treneren henviser i stedet til advokat Odd Rune Torstrup, som i en e-post til VG skriver at mannen hevder han er uskyldig dømt. Advokaten skriver også at gjerningsmannen ikke var fysisk til stede under Tønsberg Horse Show.

«Han har verken yrkesforbud eller begrensninger på sin bevegelsesfrihet. Ytterlige kommentarer vil ikke bli gitt» skriver Trostrup.

– Våre sponsorer er foretak og ikke enkeltpersoner. Vi kan ikke kommentere våre sponsorer, sier stevnesjef Tonje Mariero.

Hun er ifølge Proff.no styreleder og største aksjonær i selskapet Equestrian Event AS, som arrangerer Tønsberg Horse Show.

Mariero ønsker ikke å kommentere hvorvidt selskapet var kjent med gjerningsmannens dom da de valgte å la ham reklamere under Tønsberg Horse Show.

Den dømte treneren er imidlertid godt kjent i det norske ridemiljøet.

I 2016 slo en enstemmig lagmannsrett fast at mannen hadde utnyttet tillitsforholdet sitt til å forgripe seg på en ung stalljente over en periode på flere år.

I dommen beskrives ridetrenerens misbruk av posisjon som grovt og alvorlig. Offeret fikk ifølge dommen diagnosen posttraumatisk stresslidelse i etterkant av overgrepene.

KRITISK: Redd Barna-leder Monica Sydgård (bildet) mener det at Tønsberg Horse Show slipper til en dømt overgriper på reklameplass, gir dårlige signaler overfor barn og unge.

Flere andre stalljenter vitnet også om ridetrenerens seksuelle atferd i lagmannsretten.

Bare et år etter at dommen falt, skrev VG om hvordan mannen fortsatt dukket opp på ridestevner i Norge.

Norges rytterforbund sier at stevnet i Tønsberg arrangeres av et aksjeselskap, og ikke en norsk rideklubb. Derfor mener forbundspresident Tore Sannum at de ikke kan reagere på stevnets sponsorer.

Han understreker likevel at han ikke liker saken.

– Det er uheldig at norsk ryttersport assosieres med personer som er dømt for overgrep. Men når man privat driver en næringsvirksomhet, så har man ikke fått et yrkesforbud eller et forbud mot å selge og kjøpe hester, sier han til VG.

Flere landslagsryttere deltok på stevnet i Tønsberg, der det også var egne ponniklasser for barn. Til stede var også prinsesse Märtha Louise.

– Jeg har ingen problem med å se problemstillingen du reiser, og vi må diskutere måter for å tette eventuelle smutthull. Arrangørene må også bli flinkere til å vurdere hvem de vil ha som sponsorer, sier rytterpresident Sannum.

VG har avslørt hvordan det er felt dom over seksuelle overgrep i norsk idrett som berører over 200 barn og unge siden 2005. Hestesporten er representert med 13 offer i denne statistikken.

Det internasjonale rytterforbundet (FEI) opplyser at de har vært ukjent med både den sivile dommen mot ridetreneren, samt idrettens utestengelse av ham fra norsk idrett i 20 år.

Dagen etter at VG tok kontakt opplyste FEI at mannen nå er utestengt også internasjonalt.

Ridetrenerens stall er imidlertid ikke underlagt noe forbund. Derfor kan han også i fremtiden sponse arrangementer.

– Det norske rytterforbundet lovet denne uken å se nærmere på avtalene de gjør med organisasjonskomiteer og nasjonale klubber, for å sikre at de er bevisste på hvilke valg som gjøres når man inngår sponsoravtaler, skriver FEI i en epost til VG.

Monica Sydgård i Redd Barna er på sin side opptatt av at alle arrangører har et ansvar, uansett om de tilhører den organiserte idretten eller er private.

– Da er det viktig å ha gode og tydelige rutiner for å unngå at personer som tidligere er siktet, mistenkt eller dømt for overgrep mot barn kan komme i posisjon til å gjøre det igjen, sier Redd Barna-lederen.

