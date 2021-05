KLAR FOR Å KJEMPE I TOPPEN: Viktor Hovland. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Hovland til VG før majorturnering: − Ganske optimistisk

Viktor Hovland (23) kommer inn i årets andre majorturnering i storform etter to strake tredjeplasser og mener selv han har funnet «litt ut av ting» på trening i etterkant.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

Med et godt resultat, er det store sjanser for at Hovland kommer seg inn blant de ti beste på verdensrankingen. I 2021 er Hovland den som har spilt inn fjerde mest verdensrankingpoeng og han er nå oppe på en ellevteplass.

Han har også muligheter til å spille inn karrierens første topp-ti-plassering i en majorturnering.

– Det er jo kule milepæler. Jeg fortsetter å jobbe med de tingene jeg jobber med. Hvis jeg klarer å optimalisere det jeg driver med, så har jeg en god sjanse til å vinne denne uken. Hvis det ikke skjer denne uken, så er det helt fint. Jeg føler at spillet begynner å komme seg for hver uke, så det handler bare om å bli litt bedre hele tiden. Til slutt klaffer det og går hele veien. Jeg prøver å ikke legge for mye press på meg selv, sier Viktor Hovland til VG, mens han venter på svar på coronatesten for å komme seg ut på Ocean Course på Kiawah Island Golf Resort.

Hovland slår ut klokken 14.22 torsdag. Turneringen sendes på Viaplay.

Viktor Hovland i majorturneringer 2019:

Masters Tournament: Delt 32. plass

U.S. Open: Delt 12. plass

2020:

PGA Championship: Delt 33. plass

U.S. Open: Delt 13. plass

2021:

Masters Tournament: Delt 21. plass Hovland har foreløpig ikke spilt The Open (også kjent som British Open), som ble avlyst i fjor, men vil etter alle solemerker få sin debut i majorturneringen i sommer. Vis mer

les også Hovlands trener røper tre store mål: – Ganske hårete

PGA Championship står på programmet for Hovland og resten av verdenseliten i golfsporten denne uken, og det er en virkelig utfordring som venter på en bane som er hele 7202 meter lang.

Med det er det den lengste banen i en majorturnering noen gang, skriver Golf Monthly.

Mens Hovlands caddie, Shay Knight, inspiserte banen tidligere i vår, hadde ikke Hovland spilt banen før denne uken.

– Jeg har hørt mye kult om banen. De har gjort noen endringer siden de spilte her PGA Championship sist her i 2012. Den ser veldig lang ut på scorekortet, men det spørs om den spilles så lang. Det avhenger om hvor mye det ville rulle på fairwayen. Så er det jo også en veldig vindutsatt bane. Jeg tror det er en bane som kan spilles veldig forskjellig fra dag til dag med tanke på forhold, sier Hovland om banen som ligger helt ute i havgapet.

– Det er jo en major-bane, så det krever nok en del bra slag med de lengre køllene.

fullskjerm neste TRENINGSRUNDE: Viktor Hovland fikk testet banen for første gang mandag.

Da PGA Championship ble spilt på banen for ni år siden, vant Rory McIlroy i suveren stil. Samme mann vant også Wells Fargo Championship på Quail Hollow for halvannen uke siden. Også det er blant de lengste banene på PGA-touren, 6877 meter lang.

Hovland endte på delt tredjeplass i turneringen, noe han også gjorde uken før i Valspar Championship.

– Det var veldig mye bra. Jeg synes faktisk at det ikke var noe magisk tee til green de to ukene, men jeg føler at nærspillet mitt begynner å komme seg og jeg puttet ganske solid. Jeg hadde noen dager som var bedre enn andre, men totalt sett over de to ukene puttet jeg ganske bra. Det var egentlig det som gjorde at jeg klarte å komme opp i toppen der. Jeg har fortsatt litt å tjene på det lange spillet, sier Hovland.

23-åringen sto over forrige ukes turnering i Texas og brukte istedenfor tiden hjemme i Oklahoma.

– Den uken jeg har hatt hjemme føler jeg at jeg har funnet litt ut av ting, så jeg er ganske optimistisk til å se hva som skjer denne uken, sier han.