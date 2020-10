TRENING: Hans Christer Holund skifter til tørt tøy etter en økt under landslagssamlingen i Oslo tirsdag. Til høyre følger sportssjef Espen Bjervig med. Rekruttene Mattis Stenshagen (t.v.) og Håvard Moseby. Foto: Stian Lysberg Solum

Verdensmester Holund har ombestemt seg: Har fått ny motivasjon

HOLMENKOLLEN (VG) Hans Christer Holund (31) hadde bestemt seg for å legge opp etter OL i Beijing om halvannet år. Nå vil han fortsette til VM i Planica i 2023.

For verdensmesteren på femmila fra Seefeld i 2019 har aldri hatt større skiglede enn nå.

– Jeg tror jeg kan være helt oppe i toppen til jeg er 34–35 år, sier Holund til VG under pressetreffet på landslagssamlingen i Holmenkollen tirsdag.

Han fyller 34 år under VM i Planica.

– VM i Trondheim (2025) vet jeg ikke, men VM i 2023, sier Holund.

I juli i fjor sa han til VG at det er mye annet gøy man kan gjøre i livet enn å satse på langrenn.

– Etter OL er det slutt. Jeg tror det kan være smart å sette en deadline. Det kan være litt motiverende og, for den jobben man må legge ned for å prestere krever ganske mye.

Nå sier han at det er gode grunner til at han har ombestemt seg.

– Av en eller annen grunn, så er jeg nesten blitt mer glad i å gå på ski. Da jeg var yngre trente jeg mest for å prestere, skigleden var ikke så til stede som den er nå, sier Holund.

GULLGUTT: Hans Christer Holund kunne stolt vise frem VM-gullet da han landet på Gardermoen 4. mars i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

31-åringen har vært på landslaget siden 2015. I 2018 tok OL-bronse på 30 kilometer fellesstart med skibytte i 2018. I fjor ble det VM-gull på femmila. Han har elleve pallplasser i verdenscupen, forrige sesong kom den første verdenscupseieren.

– Før var det litt sånn at hadde jeg ikke hatt et mesterskap å se frem til, så tror jeg ikke at jeg hadde giddet å trene, men nå er det selve prosessen med å bli god jeg er blitt mer glad i: Å trene, å gå på ski og å utvikle seg det jeg, så nå klarer jeg å se noen år lenger frem i tid, sier Holund.

Nå er han med helt i toppen på de fleste distanserenn. Han ble nummer tre sammenlagt under Ski Tour forrige sesong. Han avsluttet sesongen med en 5. plass på femmila i Holmenkollen.

31-åringen fra Nittedal gikk nesten hele femmila alene i tet da han ble verdensmester i Seefeld i 2019:

I sommer ble han pappa for første gang, da han og samboer Anne Marie Dalen fikk en sønn. Han vil ikke avskrive VM i Granåsen i 2025. Da er han 36 år. Men han drar på det. Det er tydelig at han ikke ser helt frem dit nå.

– Jeg har ikke lyst til å være en sånn som bare daler. Jeg har et mål om å gi meg på topp, så om jeg merker at jeg ikke henger med lenger, så er det nok andre ting jeg finner på, sier Holund.

PS! Sesongen starter med nasjonal langrennsåpning på Beitostølen fredag 20. november.

Publisert: 22.10.20 kl. 16:31