I 2012 anmelder Inger Johanne en fotballtrener for overgrep på sønnen Bendik (10). Det går et grøss gjennom politietterforskeren som leser anmeldelsen. I 14 år har han holdt noe helt for seg selv. Men nå må han fortelle det.

Det de aldri skulle si

Politibetjenten i midten av 20-årene leser anmeldelsen nøye.

Den er levert inn av Inger Johanne, ti år gamle Bendiks mor.

Mannen de har anmeldt, er fotballtrener på et akademi på Østlandet.

Treneren ble kjent med Bendik og moren gjennom et familiemedlem to år tidligere. Siden har han fått et nært forhold til gutten.

Fotball er det viktigste i tiåringens liv. Treneren har gitt Bendik nye fotballsko, tatt ham med på fotballturer til utlandet og invitert ham med på fotballakademiet.

Én gang kom han hjem med en spillkonsoll av typen Nintendo DS, som fotballtreneren hadde gitt ham, husker moren.

I anmeldelsen leser politibetjenten at Bendik både har sovet over hjemme hos treneren flere ganger og vært med ham alene på hytteturer.

Der skjer det noe Bendik har fått beskjed av treneren om å holde hemmelig.

– Det startet med at han fôret meg med mye drikke. Vann, brus og sånt. Og da måtte jeg på do til slutt, sier Bendik i dag.

Men treneren nektet ham å gå på do. Det endte med at han tisset på seg.

Her forteller Bendik hva treneren gjorde da:

Det er dette moren har skrevet om i politianmeldelsen. Og det er denne beskrivelsen som får det til å gå et grøss gjennom kroppen til den unge betjenten som leser den.

Men det er ikke bare beskrivelsen av det som har skjedd, som gjør inntrykk på ham.

Det er også navnet på treneren – og minnene som velter opp igjen.

Inger Johanne og Bendik i dag.

Politimannen drar på det han sier.

Det er oktober 2020, han møter VG på en stille skogssti på Østlandet.

Det han er i ferd med å fortelle, er det få av de nær ham som vet: bare kona, foreldrene og hans nærmeste sjef.

Derfor ber han om å få være anonym.

– Det var sent på 90-tallet. Jeg var tolv år. Vi hadde en lærer på skolen som virket som en veldig ålreit fyr. Han var glad i friluftsliv, og spurte meg og to kompiser om vi ville være med på hyttetur, forteller politimannen.

På turen sier læreren at de tre kompisene skal ha en konkurranse, har politimannen senere vitnet om i retten.

Det er om å gjøre å drikke masse, men uten å tisse på seg.

– Det var ikke lov til å gå på do, og vinneren skulle få noe.

Læreren er dommer i «leken». Det er han som lager reglene.

For å kontrollere at reglene følges, kjenner han etter i underlivet til den tolv år gamle gutten som senere skal bli politimann. Flere ganger.

Til slutt tisser gutten på seg.

Da det skjer, synes han det er rart at mannen skal ta på ham som han gjør, sier politimannen til VG i dag.

Men han tenker at det er hans egen feil:

«Det var jo jeg selv som hadde tissa på meg, husker jeg at jeg tenkte».

Før de drar hjem fra hytteturen, får politimannen beskjed om at han ikke skal fortelle noen om det som har skjedd. Det skal være «deres lille hemmelighet».

Det hele gjentar seg på en tur til.

12-åringen opplever det ikke som et overgrep der og da. Derfor vurderer han aldri å anmelde.

Det er først i en forelesning på Politihøgskolen mange år senere at han forstår hva han er blitt utsatt for.

Da har det gått så lang tid at han ikke vil gjøre noen stor greie ut av det.

Helt frem til han i 2012 sitter på politistasjonen og leser i en anmeldelse at den samme mannen har gjort akkurat det samme mot 10 år gamle Bendik.

Også Bendik hadde fått beskjed av mannen om å holde tett.

Men Bendik blir så hemmelighetsfull at moren til slutt aner at noe ikke er som det skal.

Politimannen ventet i 14 år før han fortalte noen om overgrepene. Bendik ventet i to.

Norske ofre for seksuelle overgrep venter i snitt 17,2 år med å fortelle om det, ifølge en studie fra 2017.

VG kunne sist helg avsløre at det siden 2005 er felt dom for seksuelle overgrep mot over 200 barn og unge i norsk idrett.

Dette er kun saker som er behandlet i en norsk domstol.

De reelle tallene er langt høyere, tror Jorunn Sundgot-Borgen, professor ved Norges Idrettshøgskole.

– Det er helt tragisk at det er 211 ofre, men jeg er dessverre sikker på at det bare er en brøkdel av tilfellene. Når du vet hvor lang tid det tar før folk forteller om slike hendelser, da kan du garantere at de tallene egentlig er høyere, sier hun.

Professoren forsker på seksuelle overgrep og seksuell trakassering i idretten. Hun får ukentlig telefoner fra pårørende som vet om overgrep og trakassering, men som ber om at hun ikke skal si til noen hva hun har hørt, sier Sundgot-Borgen til VG:

«Dermed får det ingen konse­kvenser for over­griperne. De kan bare fort­sette som før, mens mørke­tallene trolig fort­setter å stige».

Også politimannen frykter mørketall.

– Vi var tre kamerater bare det ene året. Vi anmeldte ikke. Når han hadde så lik fremgangsmåte med oss som med Bendik, tror jeg at også mange andre har vært i samme situasjon, sier politimannen til VG i dag.

Gjerningsmannen har ikke svart på VGs spørsmål om han har gjort det samme mot andre som han gjorde mot Bendik.

Han hevdet i retten at han var uskyldig, og holder fast på det når VG tar kontakt med ham.

Les hele gjerningsmannens svar lenger nede i saken.

På Bendiks mobiltelefon er det flere meldinger og bilder treneren har fått tiåringen til å sende ham.

Derfor har gutten fått streng beskjed om at ingen må få tilgang på telefonen, forteller han VG i dag.

Sommeren 2012 begynner Inger Johanne å stusse. Sønnen hennes er på mobilen hele tiden. Hun får det ikke til å gi mening.

– Da jeg skulle ta fra ham telefonen, ble han sint. Da skjønte jeg med en gang at her er det noe som skurrer skikkelig, forteller hun.

I stedet for å kreve å få se på alt på Bendiks telefon, lar hun sønnen fortelle i sitt eget tempo.

Det han sier, er tungt for moren å høre:

Det tar tid for Bendik å sortere tankene.

Men Inger Johanne anmelder saken så snart hun får vite hva som har skjedd.

Politimannen som kjenner igjen overgriperens navn, er inhabil og må gi fra seg saken.

Likevel deltar han i rettssaken. Fra vitneboksen forteller han hva overgriperen gjorde mot ham allerede før Bendik ble født.

Han er der bare som vitne, ikke som fornærmet. Retten tar derfor ikke isolert stilling til det politimannen forteller at gjerningsmannen har gjort mot ham.

Likevel legger dommerne stor vekt på politimannens vitnemål da de skal vurdere troverdigheten til Bendiks historie.

Treneren dømmes til 10 måneder fengsel. Han må også betale Bendik 50.000 kroner i oppreisning.

Gjerningsmannen hevdet i rettssaken at han aldri har tatt på penisen til Bendik.

I en SMS til VG skriver han at han er uenig i dommen, men at han ikke har noen kommentar utover det han sa under rettssaken.

Han er blitt forelagt detaljene i denne artikkelen, men har ikke kommentert dem.

«Jeg har sonet og anser meg ferdig med denne saken», skriver han.

Mannen har ikke svart på VGs spørsmål om hvordan han stiller seg til politimannens fortelling eller om han har gjort noe lignende mot andre.

Siden rettssaken har Bendik prøvd å legge overgrepene bak seg.

Etter at moren hadde anmeldt, ba hun Bendik finne frem alle tingene han hadde fått av treneren.

Så lot hun sønnen ta et oppgjør med minnene på en uvanlig måte:

Åtte år senere tenker Bendik sjelden på overgrepene, sier han. Men det er fortsatt bare hans alle nærmeste venner og familien som vet hva han har opplevd.

For Inger Johanne var det viktig at sønnen ikke ble stemplet som et offer i oppveksten.

Men nå forteller begge. De tenker det vil være fint at det ikke er en hemmelighet lenger.

Samtidig håper de også at historien kan gjøre det mindre tabu for andre overgrepsofre å snakke om hva de har opplevd.

Også politimannen vil bidra til at flere tør å fortelle.

I tillegg har han et råd til foreldre:

– Mine barn har fått beskjed om at hvis en voksen sier til dem at «dette må du ikke si til noen, det skal være en hemmelighet mellom meg og deg» – da skal de si det til moren deres og meg med en eneste gang.

• HAR DU OPPLEVD seksuelle overgrep og trenger noen å snakke med? Da kan du for eksempel ringe hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte, ta kontakt med ditt nærmeste Senter mot incest og seksuelle overgrep eller gå til overgrepsmottaket i din del av landet.

Publisert: 21.11.20 kl. 09:19

