Stort smitteutbrudd i Åsane - 11 spillere smittet

11 spillere har testet positivt for coronaviruset i Obos-klubben Åsane.

Det skriver klubben i en pressemelding.

– Vårt fokus har vært å håndtere dette på en korrekt måte i henhold til de medisinske rådene vi får. Hele troppen ble satt i karantene sist fredag. I utgangspunktet vil spillerne være ute av karantenen ved utgangen av november, men alle som er syke må være i isolasjon i minst ti dager, sier Åsanes daglige leder Gorm Natlandsmyr.

Hele laget var allerede i karantene etter at det fredag forrige uke ble påvist smitte i klubben.

Smitteutbruddet kommer kort tid etter Åsane-trener reagerte kraftig i VG på Kongsvingers coronahåndtering etter smitte i den Obos-klubben. Bakgrunnen for det er at Åsane spilte mot Kongsvinger som hadde en spiller med symptomer.

– Det er katastrofe. Helt sinnssykt. Vi har lett med lys og lykt for å finne ut hvor f... vi er blitt smittet. Vi har gjort alt for å unngå det. Leid biler for at spillerne ikke skal ta kollektivtransport, gått med munnbind, gjort alt innenfor våre ressurser, sier Åsane-treneren fortvilet, sa han til VG tirsdag.

