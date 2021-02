Kommentar

Svenskene skremmer!

Av Leif Welhaven

Frida Karlsson og Ebba Andersson havnet begge på pallen, bak suverene Therese Johaug, mens Charlotte Kalla ble nummer fem. Kvinnestafetten torsdag kan bli ulidelig spennende. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Savner du den mest neglebitende dramatikken i VM? Da gjelder det å benke seg torsdag. Duellen i kvinnestafetten kan fort bli mesterskapets høydepunkt.

Det har ikke manglet på sterke prestasjoner i de tre første langrennsøvelsene i Oberstdorf, men fra tv-sofaen har vi ikke fått de aller mest pulsfremkallende opplevelsene i de første langrennsøvelsene.

Johannes Høsflot Klæbo vant som han ville på herresprinten, Jonna Sundling var tydelig sterkest på kvinnesiden – og Therese Johaug var mer enn et halvt minutt foran sølvvinneren på 15 kilometer med skibytte.

Fallet da Frida Karlsson ble i overkant ivrig ga et visst utslag som drama-parameter, men det skjedde så tidlig at begge de involverte ikke ble nevneverdig berørt.

Men andre faktorer i kvinnenes første distanserenn gjør at det er grunn til å håpe på en skikkelig «rysare» om noen dager.

For hvordan er egentlig styrkeforholdet mellom Norge og Sverige i kvinnestafetten?

I generalprøven i Lahti var Norge klart best, og Heidi Weng kunne paradere inn som ankerkvinne, hele 42 sekunder foran naboen i øst (Tiril Udnes Weng - Johaug - Helene Marie Fossesholm - Heidi Weng).

Men der var den svenske oppstillingen ikke den ultimate, og nå ligger det an til et strategisk sjakkspill foran VM-stafetten.

Der er det ikke til å komme unna at tallene 2,3 og 5 gir den svenske selvtilliten en boost.

I tillegg til medaljørene Frida Karlsson og Ebba Andersson, er det en opptur for Sverige at Charlotte Kalla er i såpass sterk VM-form, etter hva covid-19 utsatte henne for tidligere i sesongen. Legger vi til at Linn Svahn nok er fryktelig revansjesugen etter sprintfiaskoen, står den norske lagledelsen overfor en real utfordring fra Sverige 4. mars.

Også ved de siste store anledningene har jo duellen på damestafetten vært et høydepunkt, med variasjon om i hvem som har kunnet juble til slutt.

Under OL i Pyeongchang var det mange svensker som spådde at avslutteregenskapene til Stina Nilsson skulle bli utslagsgivende, men i det siste OL viste Marit Bjørgen hvem som var eldst og best ved å avgjøre før det kunne spurtes.

I Seefeld for to år siden var det imidlertid tid for et rollebytte. Den gangen hadde Norge satt opp Therese Johaug på ankeretappen, i håp om å få avgjort det hele i god tid før oppløpet. Men samme Nilsson viste seg umulig å bli kvitt, og i finishen var Norge og Johaug sjanseløse.

Men hvordan blir det i Oberstdorf?

Her er det mange taktiske hensyn som spiller inn.

Det er en smule urovekkende at den sannsynlige ankerkvinnen, Heidi Weng, er så mye som 1.25 bak Johaug og markant bak tre svenske løpere. Norge kan selvsagt sette Johaug sist som i forrige VM, men det vil være gambling av to grunner. Både fordi spurten jo ikke er den fremste styrken til verdens beste løper på kvinnesiden, og ettersom vi må unngå et scenario der Sverige går fra tidlig.

Helene Marie Fossesholm var god i stafetten i Lahti, og må være fornøyd med en sjetteplass denne lørdagen. Men å skulle avslutte med henne er nok i overkant press på en debutant som ennå ikke er ferdig med tenårene.

Trolig ender Norge med en tvilling først, den nevnte veteranen og junioren på hver sin av de midterste etappene – mens man krysser fingrene for at Weng har alt på plass når det virkelig drar seg til. Det kan selvsagt holde til gull, men den svenske motstanden ser ikke noe mindre skummel ut nå enn den gjorde før lørdagens styrkeprøve.

Den gode nyheten er imidlertid at dette kan bli fryktelig spennende – og det trenger et mesterskap der publikum er laget av papp.