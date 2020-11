NY METODE: Lars Mæland fra EVO tar dopingtest av seg selv, såkalt DBS (Dried Blood Spot), mens Antidoping Norges Jon Anders Bjørnstad følger med på video. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Første gang i Norge virtuelt: Tar dopingprøve av seg selv

LILLESTRØM (VG) Tenk deg at en idrettsutøver kan ta dopingprøve av seg selv – mens dopingjegeren følger med på video. Tirsdag begynte Antidoping Norge å rulle ut den nye muligheten.

Nå nettopp

Stedet var EVO på Lillestrøm, og foreløpig er det bare på treningssentre dette kan gjennomføres. Metoden heter DBS – en liten blodprøve – og den kan brukes både virtuelt og med en kontrollør til stede.

Men etter hvert er det også snakk om at toppidrettsutøvere kan bli testet på samme måte. EVO-medlem på Lillestrøm Bjørn Svindal, faren til Aksel Lund Svindal, ble fascinert av det han så tirsdag.

– Jeg har jo opplevd mange dopingtester gjennom årene for Aksel. De kunne komme klokka syv om morgenen. Hvis det er mulig at kontroller av toppidrettsutøvere kan bli så enkelt, så ville det jo være fint, så sant det er den samme sikkerheten som de tradisjonelle metodene, sier Svindal.

På VGs bilder er det EVOs produktdirektør Lars Mæland og personlig trener Sindre Antonsen som er modeller.

les også Ny lov vil gjøre bloddoping kriminelt i Norge

– For oss kan det bety mye om vi kan teste så enkelt og så rimelig, sier Mæland, tidligere kjent som fysisk trener for nettopp Svindal og alpinlandslaget.

Han brukte bare noen minutter på å avgi sin lille blodprøve, mens Antidoping Norges Jon Anders Bjørnstad fulgte med på video.

– Vi hadde tenkt å rulle ut dette for fullt i ukene fremover, men corona-nedstengningen vil gjøre at arbeidet utsettes noen uker, forteller forskningssjef Fredrik Lauritzen i Antidoping Norge.

TRENINGSSENTER: Testing av ny type dopingkontroll på EVO Lillestrøm. Fra v.: PT Sindre Antonsen, produktdirektør Lars Mæland, trimmer Bjørn Svindal og Fredrik Lauritzen, som forskningssjef i Antidoping Norge. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Foreløpig er ikke metoden WADA-akkreditert, men det er ikke noe i veien for at vi kan begynne å bruke denne metoden også på toppidrettsutøvere, da i første rekke som et supplement til ordinære prøvetakingsmetoder og med en

dopingkontrollør fysisk til stede under kontrollen.

les også Dopingdømte Srour dropper idrettens voldgiftsrett nå

– Hvilke ulemper har metoden?

– Først og fremst at det er en liten mengde blod, slik at dopinglaboratoriet ikke har nok materiale til å foreta analyser for mange ulike ulovlig stoffer i én prøve. Men fordelen er at metoden er rask, lite inngripende for utøver, enkel å transportere og holdbar, og derfor veldig praktisk.

– I idretten vil metoden foreløpig kunne brukes som en screeningmetode, og hvis vi får mistenkelige funn, kan dette følges opp med å teste med de WADA-godkjente metodene, forteller Antidoping Norges forskningssjef.

– Utviklingen går imidlertid veldig raskt og WADA forventer at DBS vil inngå som en del av testprogrammet i idretten i løpet av ett til to år, sier han.

Den nye testmetoden heter altså DBS, Dried Blood Spot, og handler om at utøveren selv tar en liten blodprøve, som automatisk lagres på et absorberende materiale. Blodprøven tas på overarmen hjelp av mikronåler som punkterer huden på overarmen.

les også Nye sjokkavsløringer: Dobbeltgjengere avgir «rene» dopingprøver

– Nålene går bare millimeter inn i huden, så for utøvere som er redd for å ta blodprøve, kan dette være en lettelse, sier Lauritzen.

– Bruk av DBS i tillegg til ordinære dopingkontroller der utøvere avlegger urin- og/eller ordinære blodprøver, vil kunne utvide testkapasiteten og bidra til at vi kan gjennomføre flere dopingkontroller utenfor konkurransesesong og på avsidesliggende steder, sier Fredrik Lauritzen.

Antidoping Norge har prøvd ut metoden i sine egne lokaler i sommer, og nå er de klare for å sette det ut i praksis – på treningssentre rundt omkring. Foruten Evo, er også SATS, Fresh Fitness og Sterk Helse med på pilotprosjektet.

VIRKE-DIREKTØR: Kjersti Oppen. Foto: Virke

– Dette er en stor og prioritert sak for oss på bransjenivå, sier Kjersti Oppen, bransjedirektør i Virke Trening.

– Vi har lenge ønsket å teste mer og kunne gjøre det rimeligere – men på en kvalitetssikret måte. Dette er en mulighet til det.

Fredrik Lauritzen forteller at WADA planlegger å bruke metoden i de neste to OL, i Tokyo og i Beijing. Men da vil det ikke skje virtuelt, men med dopingkontrollører til stede.

– USA har for øvrig gjennomført virtuelle kontroller nå i corona-perioden, men da har det vært tradisjonelle urintester som har blitt gjort under videoovervåkning.

Publisert: 14.11.20 kl. 09:25