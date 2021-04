DUO: Hovland (venstre) og Ventura (høyre) har virkelig funnet tonen denne uken. Her i forbindelse med en turnering på PGA-touren tidligere i år. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Ventura kan få sitt store gjennombrudd: − En seier endrer alt

Den norske duoen Kristoffer Ventura (26) og Viktor Hovland (23) er med i seierskampen i parturneringen Zurich Classic of New Orleans. Det kan bety spesielt mye for Ventura.

– Å ta en seier endrer jo alt. Det vil gi spillerettigheter i to år og han kan planlegge på en helt annen måte. Det er en viktig uke for Kristoffer. Det vet Viktor også og han ønsker å hjelpe kompisen til å beholde kortet. Det er en «life changer» for Ventura, sier Marius Thorp, Discoverys golfekspert, til VG.

For i tillegg til en premieutbetaling 1 069 300 amerikanske dollar – tilsvarende 8,87 millioner norske kroner – til hver av de to, vil en seier bety mye for Ventura. Gjennom Hovlands to seirer i 2020, har han allerede vinnerkategori på PGA-touren, mens Ventura altså kan sikre seg samme status om den norske duoen går hele veien i helgen. Da vil han være sikret spill på PGA-touren de neste to sesongene og bli invitert til flere av de største turneringene, som blant andre Players Championship og majorturneringen PGA Championship.

Zurich Classic of New Orleans 80 par deltar i turneringen, hvorav 33 av dem klarte cuten etter to dagers spill. Turneringen spilles i to format. Den første og tredje runden er i fourball (bestball). Begge spillerne spiller da på egen ball som normalt og den beste scoren til de to spillerne på hvert enkelt hull blir tellende som lagets score. Den andre og fjerde runden er i foursome. Paret spiller da annethvert slag på samme ball. Spiller én slår altså ut, spiller to slår det andre slaget, spiller én det tredje slaget og videre helt til ballen er i hullet. På forhånd bestemmer spillerne hvilken spiller som skal ta utslagene på alle partallshullene og hvilken spiller som tar utslagene på alle oddetallshullene. Vis mer

Den norske duoen har imponert de to første dagene av parturneringene, hvor et gjennomgående stødig spill gjør at deler ledelsen sammen med duoen Cameron Champ og Tony Finau.

– Det har vært to veldig gode dager. Begge to har bidratt veldig my og det ser ut til at de komplementerer hverandre bra. De har klart å være tålmodige og spille sitt eget spill og samtidig fått det til å fungere som et lagspill. Jeg er imponert. De spiller ikke mye slik, selv om de kjenner hverandre bra, sier Thorp.

Selv anslo de to – som har spilt mye sammen på det norske juniorlandslaget og som har gått på samme videregående (Wang i Oslo) og samme college (Oklahoma State University) – i et intervju med PGA-touren etter torsdagens runde at de nok har spilt «et par hundre» runder sammen.

– Det er en god erfaring å ha trent og spilt mye sammen. De har god kjemi og er gode kompiser. De kjenner hverandres spill og vet hvilke knapper de skal trykke på, sier Thorp.

TROR PÅ SNARLIG VENTURA-SEIER: Viktor Hovland (venstre) mener en seier er like rundt hjørnet for Kristoffer Ventura (høyre). Det kan allerede bli denne helgen. Foto: Stian Lysberg Solum

Ventura åpnet 2020/21-sesongen strålende og sikret seg to topp-ti-plasseringer på høsten. Etter nyttår har det gått trått for nordmannen, som har falt utenfor de topp 125 som får beholde medlemskapet på PGA-touren ved sesongslutt i sommer.

– Det er en trygghet å ha Viktor Hovland på laget, en av verdens beste spillere. Dette er en spilleform som jeg tror han liker. Så har han prestert bra glimtvis den siste tiden, men slitt med å sette sammen alle rundene i en turnering, sier Thorp om Ventura.

– Jeg er veldig spent på hvordan det blir i helgen, når han skal ut i lederballen og kjenne på presset i større grad.

STØDIG PARTNER: Viktor Hovland har allerede vunnet to ganger på PGA-touren. Foto: Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fra Venturas side er i hvert fall planen for helgen enkel.

– Det blir bare å fortsette å gjøre birdier. Det er ganske enkelt. Det blir bare moro å spille denne helgen, sa Ventura etter fredagens runde.

Fra Venturas side er i hvert fall planen for helgen enkel.

– Det blir bare å fortsette å gjøre birdier. Det er ganske enkelt. Det blir bare moro å spille denne helgen, sa Ventura etter fredagens runde.