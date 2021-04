SEIG SISTE RUNDE: Viktor Hovland måtte allerede på første hull slå seg ut av bunkeren. Det var ikke mye som fungerte for han og makker Kristoffer Ventura under siste runde av lagturneringen i New Orleans. Foto: Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sisterunde-kollaps for Hovland og Ventura

Viktor Hovland og Kristoffer Ventura maktet aldri å komme tilbake etter bogey-smellen i begynnelsen av PGA-lagturneringen i New Orleans. Norskeduoen endte et godt stykke ned på resultatlisten og et titall slag bak seiersparet.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

Sørafrikanerne Louis Oosthuizen/Charl Schwartzel og australierne Marc Leishman/Cameron Smith ligger likt i teten - totalt 20 slag under - med ett hull igjen å spille.

– Rullegardin. Det er starten som ødelegger alt, konkluderte ekspert Marius Thorp i Eurosports golfstudio etter ni av 18 hull.

Da lå Hovland og Ventura fem over - eller fem pluss - for dagen. I golf er det ensbetydende med minus. I dette tilfellet voldsom nedtur.

Nordmennene Viktor Hovland og Kristoffer Ventura lå på delt 4. plass foran fjerde og siste runde av PGAs parturnering i New Orleans, kun to slag bak (minus 17) alene ledende Louis Oosthuizen og Charl Schwartzel (minus 19) fra Sør-Afrika.

Finalerunden skulle avvikles etter formatet «annen hver gang på samme ball».

Viktor Hovland sto for norskeduoens utslag fra første tee. Det var meget godt. Oppfølgingen var derimot miserabel. Ventura «la» ballen i bunker og misset en putt på to meter to slag senere. Dermed bogey, et slag over hullets par.

– Det er ingen unnskyldning, var caddie og lillebror Federico Venturas konsise kommentar som Thorps studiomakker.

Lørdag lot norskeduoen seg ikke forstyrre av noe som helst - heller ikke alligator-alarm:

Og så vartet de to opp med en reprise på andre hull.

Fire hull senere viste scorekortet pluss fire for dagen, etter bogey (igjen) - fem slag på par fire-hullet. Dermed åtte slag opp til det sørafrikanske paret på toppen av leaderboard.

Etter niende hull hadde paret pådratt seg fem bogeys; fem ganger var de blitt tvunget til å bruke ett slag mer enn hullets par.

– Det viser litt hvor tøft golf er, hvor fort det kan snu. Kjipt. Det er fort gjort å bli frustrert når man går fra blemme til blemme, kommenterte Federico Ventura fra Eurosports golfstudio.

De siste ni hullene ble ikke like ille å ha med å gjøre. De ble en transportetappe, hverken fugl eller fisk: Par, par, bogey nummer seks. Delt 24. plass i det øyeblikket.

– Egentlig ikke noe som har vært bra i dag. Pluss seks etter 12 (hull), hvem hadde trodd det, kommenterte Henrik Bjørnstad fra kommentatorbua til Eurosport.

Og så hull nummer 13: Nesten birdie, faktisk. Viktor Hovland sneier hullet fra 10 meter hold.

– Må nesten ta det med et smil nå, på dette tidspunktet, uttalte Federico Ventura på storebrorens vegne - med talende, litt oppgitt mine.

Siste fem hull: Par, par, par - etter en nydelig, lang chip rett i koppen fra Ventura - par og par.