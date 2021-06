2001 07 Leo Cornic: LEOS HELT SPESIELLE RUTINE

Faren ba Leo Cornic (20) begynne å meditere. Djurgårdens unggutt hadde lite tro på det. Så skjedde det noe som endret synet hans totalt.

Ved siden av jobben som oversetter jobber pappa Laurent Cornic som coach. Han hjelper mennesker som sitter fast i livet og er blant annet en ivrig tilhenger av meditasjon. Det har sønnen fått merke.

– Første gang han viste meg det, gjorde vi det før en kamp da jeg var 14 eller 15. Jeg var sikker på at det ikke var til noe hjelp. Men så scoret jeg to mål i den kampen. Det traff med en gang og jeg begynte å tro på det, sier Leo Cornic til VG.

Siden har han holdt fast ved den samme rutinen før hver eneste kamp:

– Jeg gjør pusteøvelser. Når jeg puster inn, sier jeg enten «jeg er» eller «jeg kommer til». Når jeg puster ut, sier jeg «rask» eller «å score mål» eller «ha en målgivende pasning».

Han føler det hjelper veldig:

– Jeg psyker meg opp, blir mer konsentrert. Når jeg har sett for meg noe på forhånd, treffer jeg som regel bedre.

Cornic er av typen som virkelig går inn for det når han bestemmer seg.

Han var drivende dyktig på skolen og kunne garantert lyktes andre steder i livet, men det var fotballspiller han bestemte seg for å bli. Og han husker nøyaktig når han bestemte seg for det.

Cornic var 14 år, spilte i Vålerenga og måtte trene restitusjon fordi han hadde vært skadet.

– Jeg var ikke helt fokusert og tok det ikke helt på alvor, så Thomas Støa ga meg pepper for det. Han fikk meg til å innse at det jeg holdt på med, ikke var nok hvis jeg ville bli god. Det traff meg på en veldig spesiell måte. Det fikk meg på riktig spor. Siden har mentaliteten min handlet om at jeg skal være best og gjøre litt mer enn de andre, sier Cornic.

Karrieren så langt har vært en humpete vei. Cornic har vært fast på alle aldersbestemte landslag, men tok i fjor avgjørelsen om å forlate barndomsklubben Vålerenga for å ta steget ned til Grorud i OBOS-ligaen.

Ronny Deila virket ikke å ha en tydelig plan for den unge backen.

– Det var en del ord, men det var ikke så mye som ble gjort, sier Cornic om førstelaget i VIF.

Han understreker at han ikke har et vondt ord å si om akademiet.

– Hvor vanskelig var avgjørelsen om å forlate Vålerenga og dra til en obosligaklubb?

– Det var utrolig stressende og vanskelig å velge. Jeg kunne valgt det trygge, det jeg kjente, det som hadde gitt meg bedre lønn og flottere treningsfasiliteter. Men jeg ville ikke bli en av dem som ender med å spille i 2. divisjon for Vålerenga i fire eller fem år fremover.

Derfor valgte jeg å satse, gå ned i lønn og stole på at en hel sesong i OBOS-ligaen ville føre til noe bra, sier han.

Men at valget skulle treffe så bra, hadde han neppe sett for seg: Etter en kanonsesong i Grorud fikk Cornic to dager etter siste serierunde en telefon av sin agent Mike Kjølø med beskjed om at den svenske storklubben Djurgården ville ha ham.

48 timer senere hadde han signert.

– Det var helt sinnssykt, sier Cornic, som Djurgårdens sportsdirektør Bosse Andersson er «helt overbevist» om at kommer til å ende opp på det norske A-landslaget.

