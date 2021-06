Den gravide svømmedronningens mareritt: – Du får én uke til å bestemme deg

Therese Alshammar er blitt 43 år - men satser på comeback med OL i Tokyo. Samtidig forteller svømmeren om et drama da hun fikk sin yngste sønn.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Alshammar har sønnene Fred (7) og Ted (3). I et intervju med Hemmets Journal forteller hun at da hun var gravid med den yngste, fikk hun vite at noe ikke stemte med barnet i magen.