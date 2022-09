KRAFT OG ELEGANSE: Carlos Alcaraz (19) er siste motstander i veien for Casper Ruud mot en historisk seier i US Open og toppen av verdensrankingen i tennis – i finalen søndag.

«Nye Nadal» møter Ruud: − Jeg er en okse, jeg er en okse

Casper Ruuds finalemotstander i US Open var helt ukjent for de fleste da han som 17-åring for 17 måneder siden jevnet Casper Ruud (23) med grusen i Marbella.

Nå vet en hel tennisverden atskillig mer om Carlos Alcaraz (19) fra El Palmar ved Murcia på Spanias sørøstkyst, sørvest for Alicante.

Tenåringen som kan bli tidenes yngste verdensener har vært gjennom tre intense femsettere i US Open, og underveis i en stri kamp kan han oppildne seg selv ved å rope «jeg er en okse, jeg er en okse» og «kom igjen, okse» mot publikum, slik han gjorde i siste sett av den over fem timer lange kvartfinalen mot italieneren Jannik Sinner (21).

Her roper Alcaraz til seg selv: «Soy un toro!» («Jeg er en okse!»):

– I femte sett brukte han all tid på å si selvhjelpsfraser til seg selv, for å bli kvitt utmattelsen etter fem timer. Det var mot slutten av kampen og det er små marginer som skiller spillerne. Carlos ropte «jeg er en okse» og «kom igjen, okse» for å motivere seg selv, forklarer hans trener og tidligere verdensener Juan Carlos Ferrero i «Radioestadio noche», en spansk podkast om sport, ifølge Marca.

Carlos Alcaraz ble allerede for et par år siden omtalt som «den nye Nadal», etter Spanias mangeårige seiersmaskin Rafael Nadal (36). Merkelappen skyldtes da kanskje mer at spanjolene lette med lys og lykte etter en arvtager til den aldrende legenden, enn at Alcaraz realistisk sett hadde det som skulle til for å bli det.

– Det er en spennende spiller, som man vet lite om. De har helt sikkert funnet en ny stjerne, sa Casper Ruuds analyseekspert Øivind Sørvald for 17 måneder siden.

Det var foran kvartfinalen mellom Ruud og Alcaraz i ATP 250-turneringen i Marbella 9. april 2021, på nordmannens favorittunderlag grus.

Nærmest som troll i ord, gikk Casper Ruud på en stjernesmell. Alcaraz gjorde, som VG da tittelskrev, kort prosess med Ruud – med settsifrene 6–2 og 6–4 etter én time og 19 minutter.

Alcaraz var ranket som nummer 133 i verden, Casper Ruud som nummer 26. På gjeldende ATP-ranking er den spanske kometen, som fylte 19 i mai, på 4. plass, en plassering bak forbildet Nadal. Casper Ruud er på 7. plass.

Carlos Alcaraz har tre søsken. Han begynte å spille tennis ved et lokalt tennissenter, der faren Carlos var sjef for dets akademi. Nå har han bostedsadresse Villena nordvest for Alicante. Ifølge Wikipedia er han en av byens seks «berømte innbyggere», en annen er hans trener Juan Carlos Ferrero (42).

TRENER OG ELEV: Carlos Alcaraz’ trener Juan Carlos Ferrero var selv en toppspiller i tennis, blant annet med seier i French Open 2003.

Den av Alcaraz og Ruud som går seirende ut av finalen i US Open i Arthur Ashe stadion i New York søndag, vil mandag trone som nummer én på verdensrankingen. Blir det Carlos Alcaraz Garfia (hans fulle navn), vil han altså være den yngste éneren på herresiden noen gang. Lleyton Hewitt er den hittil yngste. Australieren var 20 år gammel da han rykket opp til 1.-plassen for 21 år siden.

Alcaraz vil eventuelt også bli den yngste vinneren av en majorturnering (statusen «storturnering») siden landsmann Rafael Nadal, som to dager etter sin 19-årsdag vant French Open i 2005 (han slo ut Roger Federer i semifinalen på bursdagen). Alcaraz er den andre tenåringen i US Open-finalen i «moderne tid». Den første var amerikaneren Pete Sampras for 32 år siden.

– He’s a hell of a player, sa Frances Tiafoe (24) etter å ha tapt fem sett semifinalebataljen for Alcaraz natt til lørdag, ifølge The Guardian.

Med Michelle Obama blant tilskuerne, hadde han hatt et håp om å bli den første fargede amerikaneren i finalen i en majorturnering på 26 år. MaliVai Washington var den første, i Wimbledon i 1996.

KJENDISTUNGT: Michelle Obama overvar semifinaleoppgjøret Carlos Alcaraz-Frances Tiafoe i US Open sammen med modell Jill McCormick natt til lørdag norsk tid.

– Han slår ballen så hardt. Jeg har ærlig talt aldri spilt mot en type som beveger seg så bra som ham. Han rekker frem, han er i stand til å forlenge ballvekslingene. Det er er utrolig, tilføyde en nedslått Tiafoe.

Ifølge The Guardian er det første gang to førstegangs semifinalister avanserer til finalen i US Open.

– Alcaraz er utrolig. Jeg kan fortsatt ikke ta inn over meg at han er blitt så god allerede. Han er en prototyp av en spiller som bare dukker opp hvert tidende år, som Rafa (Nadal), Novak (Djokovic) og Roger (Federer), sa den amerikanske tennislegenden John McEnroe i et intervju med den spanske sportsavisen Marca for tre måneder siden.

– Jeg har aldri sett noen bevege seg på den måten som han gjør, og han er bare 19. Det han viser er utrolig. Energien hans, tilføyde McEnroe blant en rekke andre lovprisninger og superlativer.

Han holder en liten knapp på spanjolen foran finalen søndag, som han skal kommentere som ekspert for sportskanalen ESPN.

Var Carlos Alcaraz ukjent i fjor, har han gjort seg desto mer bemerket i år. I semifinalen i Masters 1000-turneringen Madrid Open i begynnelsen av mai slo han daværende verdensener Novak Djokovic i semifinalen, deretter daværende verdenstreer Alexander Zverev med 2–0 i sett i finalen – i løpet av en time og fire minutter.

MØTTES I APRIL: Carlos Alcaraz og Casper Ruud etter finalen i ATP 1000-turneringen i Miami i april i år. Alcaraz vant 7–5, 6–4.

– Det er flott å se for tennis at vi har en ny superstjerne som kommer til å vinne så mange Grand Slam-turneringer, bli verdensener og vinne denne turneringen mange ganger, uttalte tyskeren – forutseende nok – etter det forsmedelige nederlaget.

I april i år møtte han Casper Ruud i finalen i ATP 1000-turneringen i Miami. «Planen var å «bekjempe ild med ild», hvis jeg kan si det. Altså komme ut og prøve å få ham til å bli litt ukomfortabel med hvor hardt jeg slo ballen, for da ville han ikke få mye tid på sine slag», uttalte Ruud etterpå. Men planen slo ikke helt til den gangen – Alcaraz vant 7–5, 6–4.

Spanjolen har 2–0 i kamper mot Ruud. Nå får nordmannen en ny sjanse.