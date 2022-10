Stine Bredal Oftedal forlenger kontrakten sin med Györ.

Oftedal fortsetter i Györ: – Ønsker å vinne på alle fronter

Stine Bredal Oftedal (31) har bestemt seg for å fortsette kontrakten med den ungarske storklubben Györ. Den strekker seg ut 2023/24-sesongen. Hun kunne ha hoppet av etter denne sesongen.

Jostein Overvik

NTB

Det bekrefter klubben på sine nettsider. Den norske landslagskapteinen utvidet i fjor sin kontrakt med Györ til sommeren 2024, men begge parter har hatt en opsjon på å kunne si takk for samarbeidet i løpet av denne sesongen.

Dette bekrefter klubbdirektør Péter Endrődi i en pressemelding.

– Det er gledelig at vi lenge før fristen i kontrakten i fellesskap har kommet til beslutningen om at Stine skal fortsette sin karriere i Györ, sier Endrődi. Han kaller Bredal Oftedal «en sann leder både på og utenfor banen». Den svenske landslagsspilleren Linn Blohm har skrevet under for en ny sesong nordvest i Ungarn.

Bredal Oftedal fortalte sist sommer at Esbjerg – med Nora Mørk, Henny Reistad og flere norske landslagsspillere – tidligere har vært i kontakt med henne.

Men nå kan det først bli aktuell å flytte nærmere kjæresten Rune Dahmke i Kiel foran 2024/25-sesongen.

– Jeg trives veldig godt i Györ, hvor jeg er en del av et flott team. Selv om jeg hadde mulighet til å gjøre endringer foran neste sesong, trengte jeg ikke tenke så mye på fortsettelsen. I Györ ligger alt til rette for å fortsette å utvikle oss og å nå målene våre. Og forventningene til klubbledelsen er nøyaktig de samme som mine, det vil si at vi ønsker å vinne på alle fronter i hver turnering, sier Oftedal i pressemeldingen.

Hun spiller torsdag kveld for det norske landslaget mot Nederland i Stavanger etter at et nesebrudd stoppet henne i Golden League for en måned siden. Også Nora Mørk er tilbake.

31-åringen gjorde overgang fra franske Issy Paris til Györ tilbake i 2017. Der har hun vært med på å vinne Champions League tre ganger (2017, 2018 og 2019). Bredal Oftedal har spilt 214 kamper og scoret 874 mål i grønt og hvitt.

Hun har også gjort det godt på det norske landslaget og vært med å vinne blant annet to VM-gull og fire EM-gull.