Oftedal forlenger med Györ

Stine Bredal Oftedal (31) har signert en ny håndballkontrakt med den ungarske storklubben Györ. Den strekker seg ut 2023/24-sesongen.

NTB

Det bekrefter klubben på sine nettsider.

– Jeg trives veldig godt i Györ, hvor jeg er en del av et flott team. Selv om jeg hadde mulighet til å gjøre endringer foran neste sesong, trengte jeg ikke tenke så mye på fortsettelsen. I Györ ligger alt til rette for å fortsette å utvikle oss og å nå målene våres. Og forventningene til klubbledelsen er nøyaktig de samme som mine, det vil si at vi ønsker å vinne på alle fronter i hver turnering, sa Oftedal.

31-åringen gjorde overgang fra franske Issy Paris til Györ tilbake i 2017. Der har hun vært med på å vinne Champions League tre ganger (2017, 2018 og 2019).

Hun har også gjort det godt på det norske landslaget og vært med å vinne blant annet to VM-gull og fire EM-gull.