MONTE CARLO: Casper Ruud deltar denne uken i ATP 1000-turneringen Monte Carlo Masters. Mange av Ruuds konkurrenter har adresse i Monaco-bydelen.

Ruud fristes ikke nok av rivalenes luksus-hjem: − Bra nok i Norge

Flere av Casper Ruuds (24) største konkurrenter er bosatt i Monaco. Det norske tennisesset beundrer stedet, men fristes ikke nok til å flytte til skatteparadiset.

Søndag tok Casper Ruud sesongens første og karrierens tiende tittel i grusturneringen i portugisiske Estoril. Triumfen førte til at nordmannen avanserte på verdensrankingen fra femte- til fjerdeplass.

Nå er sesongen på Ruuds favorittunderlag for alvor i gang, og torsdag kl. 11 skal Ruud i aksjon i runde tre av Monte Carlo Masters. Der møter han Jan-Lennard Struff (nr. 100 på rankingen). Den vises på Discovery+.

Kampen mellom Casper Ruud og Botic van de Zandschulp vises på Discovery+ og starter rundt 11:00 onsdag.

Casper Ruud slo ut nederlandske Botic van de Zandschulp i andre runde.

Grusturneringen i Monaco-bydelen er på ATP 1000-nivå – det øverste nivået på tennistouren.

I Monte Carlo bor flere av verdens største tennisstjerner, blant annet Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev og Alexander Zverev. Casper Ruud har hjemadresse i Oslo og ønsker foreløpig ikke å flytte på seg, til tross for at han ser hvilke fordeler som medfører i Monaco.

– Det man kan argumentere for som tennisspiller og -proff er at det er mange andre proffe her. Medvedev, Djokovic og så videre. Det er veldig gode «sparring» «sparring»Treningspartnere i tennis.-muligheter her. Sånn sett kan man forsvare å flytte hit, sier Casper Ruud til VG på telefon fra Monaco.

Info Monte Carlo-bosatte tennisstjerner Disse Ruud-rivalene er bosatt i Monte Carlo: Novak Djokovic, nummer 1 på ATP-rankingen Stefanos Tsitsipas, nummer 3 på ATP-rankingen Daniil Medvedev, nummer 5 på ATP-rankingen Alexander Zverev, nummer 16 på ATP-rankingen Grigor Dimitrov, nummer 25 på ATP-rankingen Stan Wawrinka, nummer 90 på ATP-rankingen Vis mer

Likevel presiserer det norske tennisesset at han og «team Ruud» foreløpig ikke har noen flytteplaner.

– Vi har vært inne på ideen om å flytte utenlands, men ikke kommet noe lenger der. Det er ikke aktuelt for oss nå og jeg trives godt i Norge. Det handler om personlig trivsel, og om man skal flytte utenlands må man være trygg på at det er riktig valg, forteller Ruud.

Han mener også at det er gode nok treningsmuligheter og -fasiliteter i Norge.

– Det er klart, sparring-mulighetene er bedre andre steder i verden, men det er bra nok i Norge. Det er derfor vi valgte å bli. Hadde det vært helt håpløst hadde vi nok vurdert å flytte enten hit eller til Spania og Italia hvor det er mange gode spillere. Men det har vi ikke følt at det er behov for.

Monaco-innbyggere betaler ikke inntekts- og formuesskatt, og staten er kjent som et «skatteparadis».

Ruud har tidligere fleipet om norske skatteordninger i forbindelse med en turneringsseier i sveitsiske Gstaad. Han legger heller ikke skjul på at skatteordningen i den franske staten snakkes om blant verdensstjernene.

– Har du snakket med noen av spillerne om hvordan det er å bo der og hvilke fordeler som følger?

– Ja da. Det er jo skatten de som drar hit ønsker å slippe. Det er ikke noe mer hokus pokus enn det, men det er jo også fint her. Det er et flott område, men det er jo veldig lite og trangt.

Han fascineres samtidig av Monaco.

– Det er jo gøy når man kommer hit også. Det er gode restauranter, man ser de villeste båtene og bilene i hele verden rundt omkring til enhver tid. Så det er jo gøy for en ung gutt som meg, men det frister ikke nok for meg til å flytte hit, forteller han.

Ruud mener også det er positive sider ved å ha base i Oslo.

– Fordelen med å bo i Oslo er at man kan koble helt av når man kommer hjem. Jeg kan tenke mer på meg selv og de som er rundt meg enn når jeg er på reise. Jeg har fått meg en fin leilighet i byen, og det er noe med det å komme hjem til egen seng og sånne ting.

– Man blir ikke nødvendigvis en bedre tennisspiller av det, men det er viktig at man finner roen og får en mental avkobling. Det går jo i ett i denne idretten, legger han til.