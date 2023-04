I AKSJON: Skip Magnus Ramsfjell under kampen mot Tyrkia.

Norsk curlingseier over Tyrkia ikke nok til direkte semi-plass

Det norske herrelandslaget i curling kjempet seg til seier 6-4 over Tyrkia i den siste gruppespillkampen i VM. Nå venter Italia i spill om semifinaleplass.

Norge fikk en god start i kampen mot Tyrkia i den canadiske hovedstaden Ottawa fredag kveld, med to poeng i første omgang. Etter åtte omganger sto det imidlertid 4-3 til Tyrkia.

I niende omgang fikk Norge inn to poeng, før det ble ytterligere ett poeng i siste omgang.

De to beste lagene i grunnspillet går direkte til semifinale, mens de fire neste på tabellen gjør opp om de to siste plassene. For å få en direkteplass var det ikke nok at Norge vant sin kamp – laget var også avhengig av at New Zealand slo Skottland. Men de skotske favorittene var overlegne og ledet 10-4 da newzealenderne ga opp før den siste omgangen.

Norge møter lørdag ettermiddag Italia i spill om plass i semifinalen, mens det andre oppgjøret går mellom hjemmelaget Canada og Sverige. Sveits og Skottland sikret seg direkteplassene i semifinalene, som spilles senere på dagen.

VM avsluttes med bronsekamp og finale søndag.

Det norske laget består av Gaute Nepstad, Bendik Ramsfjell, Martin Sesaker og skip Magnus Ramsfjell.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post