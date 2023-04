SLET STORT: Casper Ruud, her under torsdagens kamp i Monte-Carlo Masters mot Jan-Lennard Struff.

Bolt så Ruud ryke på hodet ut av turnering mot nummer 100 i verden

(Jan-Lennard Struff - Casper Ruud 6–1, 7–6) Casper Ruud (24) klarte aldri å hamle opp med sin tyske motstander under den tredje runden av Monte-Carlo Masters. Dermed er nordmannen ute av turneringen før moroa virkelig har begynt.

Det første settet var et mareritt sett med nordmannens øyne.

Det andre ble mer jevnspilt og gikk helt til tie break. Men der kom til slutt Ruud (rangert som nummer fire i verden) til kort, selv i en 3. runde-kamp på favorittunderlaget sitt.

32 år gamle Struff, rangert som nummer 100 i verden, kunne dermed strekke armene i været for avansement til kvartfinalen i ATP1000-turneringen på den franske riviera.

Monte Carlo trekker ikke bare til seg store tennisnavn denne uken, men også store kjendisnavn. Denne torsdagen var ikke noe unntak, da den tidligere friidrettsstjernen Usain Bolt i solsteken satt og bivånet hele Ruuds kamp fra tribuneplass.

Der Struff jublet for seieren, var Ruud i den andre enden av følelsesskalaen. 24-åringen fra Snarøya var tydelig skuffet over resultatet da han forlot arenaen, men løftet armen og takket publikum for støtten underveis.

I Eurosports studio var ikke ekspertene veldig imponert over nordmannens innsats.

Dorthea Faa-Hviding mente det tok altfor lang tid før Ruud kom opp på et ordentlig nivå og god nok intensitet.

– Jeg er imponert over opphentingen (i det andre settet) til Casper. Der er han mer som han skal være. Men en skuffende prestasjon, sier hun.

Senere sa hun:

– Han er ikke der han skal være i intensitet eller tennismessig.

CELEBERT TENNIS-BESØK: Usain Bolt var på plass under Casper Ruuds 3. runde-kamp i Monte-Carlo Masters torsdag. Like bak den tidligere friidrettsstjernen satt supermodellene Izabel Goulart og Cindy Bruna.

