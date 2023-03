Kommentar

Krisen er ikke over

Gary Linkers bruk av sosiale medier har skapt enorm debatt i Storbritannia.

Stormen har roet seg med Gary Lineker tilbake på skjermen. Men den underliggende krisen er på ingen måte løst.

Ledelsen i den britiske allmennkringkasteren BBC undervurderte åpenbart sprengkraften i å fjerne den populære programlederen i fotballprogrammet «Match of the Day».

Med opprør i egne rekker og en offentlig storm som tok helt av, hadde BBC-boss Tim Davie i realiteten ikke noe valg. Lineker måtte tilbake som programleder, og statskanalen måtte komme med noe som lignet en beklagelse.

Nå står tilsynelatende den tidligere fotballproffen igjen som vinner, og han er back in business som leder av Premier League-programmet. Men denne saken er slett ikke over.

Gary Lineker har gjort karriere på tv etter at han la opp, her sammen med Rio Ferdinand og Alan Shearer.

Bakteppet rommer flere store, uløste spørsmål om en medieaktørs identitet og veivalg. Flere av disse problemstillingene er relevante langt utover BBC, også her til lands.

Saken dreier seg om ytringsrom i sosiale medier, sett opp mot arbeidsgiverens prinsipp om upartiskhet som rettesnor.

Hvor strenge regler skal gjelde? Hvem skal de gjelde for?

Som kjent eskalerte det hele etter at Lineker hadde twitret om de konservatives asylpolitikk. Lineker trakk en parallell til Tyskland på 1930-tallet, og satte merkelappen «grusom» på et kontroversielt lovforslag.

Det går blant annet ut på å utvise alle som ankommer Storbritannia i småbåter, og gi dem et livslangt forbud mot å bosette seg i landet.

Er Linekers tirade en ytring det er innenfor eller utenfor å komme med for en profilert frilanser tilknyttet BBC, om et helt annet tema enn det han dekker for kanalen?

De fleste mediebedrifter har regler for hvordan folk som jobber for dem skal oppføre seg i sosiale medier, og det er nødvendig å ha. Folk som velger å jobbe med nyheter og aktualitet mister troverdighet i arbeidet dersom de fronter egne politiske synspunkter i tide og utide.

Men det er langt mer krevende å avgrense hvor langt en arbeidsgiver kan og bør gå i å sette grenser for ytringsrommet for andre grupper.

Gary Lineker er en frilanser som dekker fotball.

De fleste vil nok mene at det er å gå altfor langt å pålegge ham munnkurv om ethvert annet tema enn det som foregår i Premier League. Men det er en rekke andre tenkelige tilfeller hvor grensegangen er mye vanskeligere, og det er ikke uten grunn at BBC har upartiskhet som et førende redaksjonelt prinsipp.

De siste dagene har imidlertid vist oss hvor vanskelig dette temaet. Linekers twitring har vært et stridstema også tidligere, og programlederens standpunkt har hele veien vært at noe annet må gjelde for en frilanser som ham enn for en ansatt i nyhetsredaksjonen.

Det er samtidig en kjensgjering at kanalen strammet inn retningslinjene for sosiale medier i 2020, og at både BBCs «charter», personlige kontrakter og de overordnede retningslinjene er relevante for rammene som gjelder.

Et av de store problemene ser ut til at det finnes gråsoner i internregelverket, og historien viser at kanalen ikke har behandlet potensielle brudd på retningslinjene helt konsistent.

Derfor vil BBC nå få en gjennomgang av sitt eget regelverk. Det kan være klokt, men betyr også at det grunnleggende spørsmålet egentlig bare satt på pause.

Vi vet ennå ikke hvilket ytringsrom profiler utenfor nyhetsredaksjonen ender med å kunne få ha fremover. Det er også interessant i hvilken grad det vil komme flere spørsmål om det lå politisk press bak reaksjonen overfor Lineker, eller om båndene mellom nøkkelpersoner i BBC og Tory-partiet vil bli ytterligere problematisert.

Det er trolig heller ikke siste gang det debatters hvor langt en offentlig person tilknyttet en mediebedrift kan gå i å fronte politiske oppfatninger i en betent sak.

Ytringsfrihet og kansellering vil forbli et brennhett tema også etter at Lineker snakker om fotballkamper igjen.