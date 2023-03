Magnus Carlsen under VM i lynsjakk i Kasakhstan før nyttår.

Carlsen visste at kompisen hadde jukset – sa ikke ifra

Magnus Carlsen (32) sier til NRK at han visste om at tidligere sjakkpresident Joachim Birger Nilsen (29) hadde jukset.

Det var i fjor at Nilsen innrømmet overfor NRK at han hadde jukset mens han var en del av sjakklaget «Norway Gnomes». Dagen etter trakk han seg fra vervet som sjakkpresident.

Innrømmelsen kom i kjølvannet av sakene hvor Magnus Carlsen hadde gått hardt ut med jukseanklager mot amerikaneren Hans Niemann.

– Det som rammet Joachim først og fremst var jo da valget han hadde gjort tidligere. Når det er sagt, så kjenner jeg han godt og visste om det her. Det var ting som folk hadde lagt litt bak seg og jeg syns han taklet det på en god og veldig voksen måte, sier Carlsen til NRK.

– Annet omfang

På direkte spørsmål om Carlsen visste at Nilsen jukset, svarer han slik:

– Jeg hadde ikke førstehåndskunnskap, men jeg visste at han… jeg tror det var mange som visste at det var noe greier hvert fall.

NRK konfronterer Carlsen med at han ikke sa noe om Nilsen, men valgte å gå hardt ut mot Niemann.

– Det kan du si. Det var et annet omfang og det var også en sak som hvert fall den gang var regnet som at var ganske ferdig, sier Carlsen, før han sier at han ikke ønsker å svare på flere spørsmål da NRK spør om det er fordi han var kompis.

– Alle sjakkfolk visste det

Nilsen har tidligere sagt til NRK at han spilte én kamp på fire partier i det innledende gruppespillet av turneringen Pro Chess League med en annen person i rommet. Dermed mottok han hjelp underveis.

Turneringen ble spilt på nett. Det skal ha gjeldt tre av de fire partiene, ifølge sjakkpresidenten.

– Det var ikke lov, og det er jeg helt tydelig på. At det er mange år siden, har ingenting å si. Slikt skal man ikke drive med i det hele tatt, sa han til NRK.

Juksingen skjedde i 2016/2017-sesongen – før Nilsen ble norsk sjakkpresident. Han ble valgt til president i juli og tok over etter Simen Agdestein.

– Jeg visste at han hadde jukset. Alle sjakkfolk visste om det. Men det er fint at han står frem. Jeg synes ikke at han burde blitt president, men han har sikkert gjort en god jobb, sa Lars Oskar Hauge i Norway Gnomes til VG.