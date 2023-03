VIDERE: Carlos Alcaraz er klar for kvartfinale i Indian Wells.

Alcaraz klar for kvartfinale i Indian Wells

Tennisstjernen Carlos Alcaraz (19) avanserte til kvartfinale i Masters 1000-turneringen Indian Wells etter at britiske Jack Draper måtte gi seg med skade.

Alcaraz ledet 1-0 i sett og ledet 2-0 i games i det andre før Draper måtte kaste inn håndkleet.

– Det er ingen som vil vinne en kamp for at noe er galt. Alt jeg kan si er at jeg håper han (Draper) blir fort bra, sier Alcaraz etter kampen.

I kvartfinalen møter den spanske stjernen enten amerikanske Tommy Paul eller kanadiske Felix Auger-Aliassime..

Indian Wells sendes direkte på Eurosport Norge og discovery+.

Russiske Daniil Medvedev slo tyske Alexander Zverev og møter spanske Alejandro Davidovich Fokina i kvartfinalen. Spanjolen slo ut Casper Ruuds overmann, Cristian Garín, i fjerde runde.

Taylor Fritz er regjerende mester i turneringen og møter italienske Jannik Sinner i kvartfinalen. Cameron Norrie (Storbritannia) og Frances Tiafoe (USA) spiller den siste kvarten.

