Ken André Olimb blir en viktig spiller for det norske VM-laget. Torsdag gikk han og lagkameratene målløse av banen i 0-5-tapet for Sverige i Östersund.

Ishockey: Svenskene nektet Norge scoringer og vant 5-0 i den andre landskampen

Sverige var minst ett nummer for store og vant den andre VM-oppkjøringskampen i ishockey mot Norge med 5-0.

Onsdag hang de norske spillerne godt med svenskene og tapte først etter forlengning med 3-4. Noen gjentakelse av den kampen ville ikke svenskene ha, og de satte tidlig skapet på plass.

Tobias Johanssons gutter fikk en vond start på torsdagens kamp i Östersund. Det hadde gått bare 17 sekunder da den svenske backen Samuel Johannesson satte pucken bak Henrik Haukeland med et dekket skudd fra blålinjen.

Det svenske laget hadde pucken mye, men klarte ikke å skape mange farligheter i første periode. Det norske laget fikk god trening på å ligge lavt i egen sone og ta ut motstanderens spillere.

Svakt

Norge startet midtperioden i overtall, men klarte aldri å etablere spill inne i den svenske sonen. Svenskene slo til direkte med fullt mannskap, og Isac Brännström fikk det enkelt med å sette 2-0. Johannesson økte til 3-0 etter snaue åtte minutter med sitt andre mål for kvelden.

Jacob De La Rose kom i stor fart inn den norske sonen og løftet uforstyrret inn 4-0-målet med litt over minuttet igjen av perioden.

Patrik Karlkvist økte til 5-0 i et svensk overtall midtveis i tredje periode.

Den norske landslagsveteranen Ken André Olimb fikk bestemannsprisen på det norske laget.

Danmark neste

Det norske laget blir trolig forsterket med aktuelle spillere fra NM-finalistene Stavanger og Storhamar foran de fire siste oppkjøringkampene mot Danmark (Odense og Frederikshavn) og Frankrike (Asker).

Den svenske landslagssjefen Sam Hallam kan forsterke VM-laget sitt med flere NHL-spillere. Det samme luksusproblemet får ikke Johansson.

Han håper å få med AHL-spilleren Mathas Emilio Pettersen til VM i Finland og Latvia. Det er ennå ikke klart om Norges eneste NHL-spiller for tiden, Mats Zucarello er VM-aktuell. Han er uansett for tiden opptatt med NHL-sluttspillet for Minnesota Wild.

