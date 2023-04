Martine Vollan Rønning avbildet i 2021. Hun og Mathias Brænden er Norges representanter i curling-VM for blandet lag.

Norge tok bronse i curling-VM

Det ble seier for Norge i bronsefinalen under curling-VM for blandet lag etter å ha slått Canada 6-2.

Martine Vollan Rønning og Mathias Brænden hadde god kontroll på kampen, og sikret seg seks poeng fra de åtte omgangene, mens canadierne Jennifer Jones og Brent Laing måtte nøye seg med to poeng og tap.

Norge havnet i bronsefinalen etter at de tapte med knapp margin mot Japan i semifinalen. Japan møter USA i finalen senere lørdag.

To ganger tidligere er det blitt norsk curlingmedalje i VM for blandet lag. Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten tok bronse i 2015 og sølv i 2021.

