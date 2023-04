Lamar Jackson er blitt enig med Baltimore Ravens om en ny kontrakt som gir ham over en halv milliard kroner i årslønn over de fem neste årene.

Lamar Jackson fikk gigantkontrakt med Ravens – over en halv milliard i årslønn

NFL-laget Baltimore Ravens er omsider enig med sin superstjerne Lamar Jackson om en ny kontrakt. Den gir ham ligaens høyeste årslønn.

Quarterbacken får 260 millioner dollar (2,75 milliarder kroner) over fem år. Det gir ham en gjennomsnittlig årslønn på 550 millioner kroner.

– Det var en lang prosess. Uenighet i familien er ikke alltid lett å håndtere, men vi er henrykt over at vi greide å få det gjort, sa klubbdirektør Eric DeCosta.

En stund så det ut til at partene ikke ville bli enige, og for snaut to måneder siden leverte Jackson en formell henstilling om å bli byttet bort til en annen klubb. Nå er tonen en annen.

– Det har vært en tøff tid, men de neste fem årene skal fansen få mye å glede seg over. Jeg kan ikke vente med å lyse opp stadion, sa han.

For fem år siden ble Jackson valgt helt i slutten av 1. runde i NFL-draften. Selv om han de to siste sesongene har vært hemmet av skader, er han allerede en av bare seks quarterbacker i NFL-historien med minst 10.000 pasningsyards og minst 4000 yards løp med ballen.

Den nye kontrakten ble avtalt rett før årets draft startet, og Jackson fikk en ny grunn til å smile da klubben ga ham en ny mottaker. Zay Flowers ble hentet med klubbens valg i første runde. (NTB)