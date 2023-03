Bohinen blir pappa igjen

Det bekrefter Stabæk-treneren på Instagram.

«Da er et nytt blad Bohinen under brygging. Det blir selvsagt en gutt, i god Bohinen tradisjon. Gleder meg til å bli far igjen, minst like mye som førstegangsmor Jeanette Constanse. Satser på å berike stabækakademiet med nytt talent om en 10-12 år», skriver 53-åringen på Instagram.

Fra før av har Bohinen to sønner. 26 år gamle Ferdinand og 24 år gamle Emil, som spiller for den italienske klubben Salernitana.

Bohinen giftet seg med sin nåværende kone, Jeanette Constanse Bohinen, i januar 2022.

I januar i år forlenget Bohinen trenerkontrakten med Stabæk med ett år.