SKADET: Taco van der Hoorn får medisinsk behandling etter velt i Flandern rundt.

Kastet ut av ritt etter klønete manøver

Bahrain Victorious-rytteren Filip Maciejuk ble kastet ut av Flandern rundt etter at han forårsaket en massevelt i hovedfeltet.

Det var med rundt 14 mil igjen at massevelten skjedde. Maciujuk mistet balansen, mens han syklet på bløt gress utenfor asfalten. Han tok seg dermed inn igjen i front av feltet, men skubbet bort i en annen rytter som endte med å dra med seg opp mot 40 ryttere.

Flere av dem var Uno-X-ryttere, blant annet tidligere norgesmester Rasmus Fossum Tiller.

En det gikk verre for var det belgiske hjemmehåpet Tim Wellens, som senere måtte bryte rittet.

– Det var en forferdelig manøver. Jeg står inne for at han ble diskvalifisert. Du kan ikke hoppe ut i gresset på den måten fordi du skal ta noen plasser. Det var ikke bra i det hele tatt, men det er godt å se at de fleste er tilbake igjen, sa TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Årets utgave er den 107. utgaven av Flandern Rundt. Endagsrittet går over 273,4 kilometer og strekker seg fra Brugge og avsluttes i Oudenaarde.