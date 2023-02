Målfest i gigantmøtet: Rashford herjet

(Barcelona – Manchester United 2–2) Det ble målrikt da formlagene Barcelona og Manchester United møttes i Europa League. Marcus Rashford (25) var nok en gang sentral.

Barcelona og Manchester United leverte en andre omgang av høyeste underholdningsverdi i playoffen for å komme seg til åttedelsfinalen i Europa League.

For etter en målløs første omgang fikk Barcelona en pangstart etter pause. Raphinha la en corner på bakre stolpe – der kom Marcos Alonso stormende. Spanjolen stanget inn ledelsen akkurat en uke etter at hans far Marcos Alonso Pena døde etter lengre tids kreftsykdom.

PREGET: Marcos Alonso var tydelig emosjonell da han pekte opp mot himmelen. Her i feiringen sammen med Gavi (t.h.).

Barcelona havnet i playoffen etter å ha kommet på 3. plass i deres Champions League-gruppe. Manchester United må gjennom playoff etter at de havnet på 2. plass i Europa League-gruppespillet bak Real Sociedad.

Barcelona kunne bare nyte ledelsen i 159 sekunder før Marcus Rashford markerte seg. Han kom løpende inn i feltet og banket ballen i det nærmeste hjørnet til 1–1.

I de 16 kampene etter VM har Rashford nå scoret 14 mål.

Totalt denne sesongen har han scoret 22 mål. Det er like mange som rekordsesongen hans i 2019/2020.

Like før det var spilt en time viste Rashford seg frem igjen. Etter en kort corner driblet han seg strålende forbi Raphinha, ved dødlinjen i feltet spilte han den ut i feltet og fant Bruno Fernandes som flikket den videre foran mål. Ballen gikk så i brystet til Barca-spiller Jules Koundé og i mål.

Barcelona har ikke tapt en kamp siden de tapte mot Bayern München i Champions League-gruppespillet i oktober. Den statistikken holdt de ved like.

For med et knapt kvarter igjen svingte Raphinha et innlegg i retning Robert Lewandowski, han var ikke nær ballen, men det trengte han ikke heller, for ballen seilte i det lengste hjørnet til 2–2.

Barcelona fikk noen enorme muligheter på slutten av kampen, men United holdt unna og kan ta med seg et godt resultat til returmøtet på Old Trafford på torsdag neste uke.

